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Белорусский центр моды подготовил четыре модели защитных повязок
17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский центр моды временно сменил профиль. Здесь ежедневно раскраивают до 10 тысяч повязок из различных материалов. Работать оперативно помогает автоматика. Для минчан подготовили четыре модели защитных повязок. В основном они отправляются в аптеки. Наладить производство удалось за несколько дней. Всего уже выпустили свыше 50 тысяч необходимых средств.
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Белорусский центр моды временно сменил профиль. Здесь ежедневно раскраивают до 10 тысяч повязок из различных материалов. Работать оперативно помогает автоматика....
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