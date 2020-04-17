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«Он три дня только отдохнул». Президент рассказал, как учится Коля и почему детям пора возвращаться в школу
17.04.2020 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко считает, что длительные каникулы негативно влияют не только на освоение детьми учебного материала, но и на их поведение. И привел в пример своего младшего сына, который отдыхал всего три дня, а потом вновь пошел учиться.
Как сообщает пресс-служба президента, общаясь с трудовым коллективом стеклозавода «Неман», Лукашенко рассказал, что его младший сын учится в 9-м классе и активно готовится к экзаменам. Даже во время дополнительных каникул он продолжил образовательный процесс.
— Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, — заявил Лукашенко.
Президент убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.
— Если ты пропустил — не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы, — заметил он.
Лукашенко также добавил, что если кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать в школу, заставлять таких не будут.
— Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами, — обратился к родителям президент.
Что касается вузов, то, по мнению Лукашенко, организовать там дистанционное обучение проще, чем в школах: там молодежь более целеустремленная, ответственная. Некоторая обеспокоенность в отношении вузов и школ есть по поводу преподавателей старшего возраста. В этой связи руководство учебных заведений должно принимать индивидуальные решения на местах, пояснил он.
Обычно или дистанционно
Ранее сегодня, напомним, Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.
— В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, —
В Минздраве между тем считают, что часть школ, особенно в сельской местности, где спокойная эпидемиологическая ситуация, можно возвращать «к обычной процедуре».
— Школы, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, рассматривают вопросы дистанционного обучения, —
Министерство образования 17 апреля
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«Он три дня только отдохнул». Президент рассказал, как учится Коля и почему детям пора возвращаться в школу
Президент убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.
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