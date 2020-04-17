«Он три дня только отдохнул». Президент рассказал, как учится Коля и почему детям пора возвращаться в школу

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что длительные каникулы негативно влияют не только на освоение детьми учебного материала, но и на их поведение. И привел в пример своего младшего сына, который отдыхал всего три дня, а потом вновь пошел учиться.



Фото: burst.shopify.com

Как сообщает пресс-служба президента, общаясь с трудовым коллективом стеклозавода «Неман», Лукашенко рассказал, что его младший сын учится в 9-м классе и активно готовится к экзаменам. Даже во время дополнительных каникул он продолжил образовательный процесс.

— Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, — заявил Лукашенко.

Президент убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.

— Если ты пропустил — не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы, — заметил он.

Лукашенко также добавил, что если кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать в школу, заставлять таких не будут.

— Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами, — обратился к родителям президент.

Что касается вузов, то, по мнению Лукашенко, организовать там дистанционное обучение проще, чем в школах: там молодежь более целеустремленная, ответственная. Некоторая обеспокоенность в отношении вузов и школ есть по поводу преподавателей старшего возраста. В этой связи руководство учебных заведений должно принимать индивидуальные решения на местах, пояснил он.

Обычно или дистанционно

Ранее сегодня, напомним, Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

— В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, — сказал президент . — Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс.

В Минздраве между тем считают, что часть школ, особенно в сельской местности, где спокойная эпидемиологическая ситуация, можно возвращать «к обычной процедуре».

— Школы, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, рассматривают вопросы дистанционного обучения, — заявил на брифинге Владимир Караник.

Министерство образования 17 апреля приняло решение , что с понедельника, 20 апреля, дети должны вернуться в школы на занятия.