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Какие надбавки получат медики за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями

17.04.2020 15:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. Указ опубликован сегодня. Стало известно, какие конкретно надбавки получат медики - это врачи, младший медперсонал, люди, занятые в лабораториях.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка врачам составит тысячу рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 500, прочим работникам - 300 рублей.

Доплаты врачам, занятым в инфекционных отделениях, приемных отделениях больниц, санитарно-эпидемиологических организациях, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на погранпереходах, в санитарно-карантинных пунктах, лабораториях, рентгеновских отделениях и кабинетах компьютерной томографии составят 1500 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 1300 рублей, прочим работникам - 900 рублей.

Врачи, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, службы скорой медицинской помощи, получат дополнительно 3000 рублей, медицинские работники со средним специальным медицинским образованием - 2000 рублей, прочие работники - тысячу рублей.

Врачам отделений анестезиологии и реанимации и лабораторий, переведенных на закрытый трехсменный режим работы, доплатят по 4000 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 3000 рублей, прочим работникам - 1500 рублей.

Так, за свою работу врачи будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. В эти дни ради безопасности людей медики работают круглосуточно, и государство их готово поддержать.

 
 
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Накануне Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной...
 
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