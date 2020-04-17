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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие надбавки получат медики за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями Накануне Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной...

Накануне Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. Указ опубликован сегодня. Стало известно, какие конкретно надбавки получат медики - это врачи, младший медперсонал, люди, занятые в лабораториях.В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка врачам составит тысячу рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 500, прочим работникам - 300 рублей.Доплаты врачам, занятым в инфекционных отделениях, приемных отделениях больниц, санитарно-эпидемиологических организациях, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на погранпереходах, в санитарно-карантинных пунктах, лабораториях, рентгеновских отделениях и кабинетах компьютерной томографии составят 1500 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 1300 рублей, прочим работникам - 900 рублей.Врачи, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, службы скорой медицинской помощи, получат дополнительно 3000 рублей, медицинские работники со средним специальным медицинским образованием - 2000 рублей, прочие работники - тысячу рублей.Врачам отделений анестезиологии и реанимации и лабораторий, переведенных на закрытый трехсменный режим работы, доплатят по 4000 рублей, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 3000 рублей, прочим работникам - 1500 рублей.Так, за свою работу врачи будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. В эти дни ради безопасности людей медики работают круглосуточно, и государство их готово поддержать.