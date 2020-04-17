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Пинчанин Юрий Федорович служит вместе со своим железным «земляком»
17.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Эта машина напоминает мне о доме. – с улыбкой произносит рядовой Федорович .
До призыва он окончил Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, где приобрел квалификации тракториста, водителя, слесаря. Затем Юрий трудился в ОАО Стройтрест № 2 в Пинске и на других предприятиях, где работал также на экскаваторах-погрузчиках, но иностранного производства. За время службы в бригаде он убедился, что отечественная техника не уступает импортным образцам, надежна и эффективна.
Рядовой Юрий Федорович является военнослужащим 2-го периода службы. В составе воинского коллектива инженерно-позиционной роты инженерно-технического батальона недавно он хорошо показал себя во время полевого выхода на 230-й общевойсковой полигон. Там солдат учился выполнять фортификационное оборудование позиций, занимался отрывкой траншей, окопов для боевой техники. А сейчас военнослужащий выполняет задачи на Гожском полигоне, в том числе принял участие в обеспечении батальонного тактического учения с отдельным гвардейским танковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Впереди – еще полгода службы, и можно быть уверенным, что рядовой Юрий Федорович сделает вместе со своим железным другом-«земляком» еще немало ответственных и полезных дел.
Татьяна Никифорова
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