Пинчанин Юрий Федорович служит вместе со своим железным «земляком»

Источник материала: Полесская правда



В 557-й инженерной бригаде Западного оперативного командования служит пинчанин рядовой Юрий Федорович. Службу он проходит в должности тракториста-бульдозериста отделения инженерной техники. Казалось бы, ничего необычного в этом нет. Однако все же примечательный, если хотите, символичный факт в службе этого парня есть. Дело в том, что вверенный Юрию образец техники – экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕМ. Это продукт отечественного производства, изготовлен на предприятии ЗАО «Амкодор-Пинск». Рядовой Юрий Федорович гордится своим «земляком». О машине он уже знает практически все. Солдат с особым трепетом заботится о своем стальном друге, тщательно обслуживает и всегда содержит в исправном состоянии.

– Эта машина напоминает мне о доме. – с улыбкой произносит рядовой Федорович .

До призыва он окончил Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, где приобрел квалификации тракториста, водителя, слесаря. Затем Юрий трудился в ОАО Стройтрест № 2 в Пинске и на других предприятиях, где работал также на экскаваторах-погрузчиках, но иностранного производства. За время службы в бригаде он убедился, что отечественная техника не уступает импортным образцам, надежна и эффективна.

Рядовой Юрий Федорович является военнослужащим 2-го периода службы. В составе воинского коллектива инженерно-позиционной роты инженерно-технического батальона недавно он хорошо показал себя во время полевого выхода на 230-й общевойсковой полигон. Там солдат учился выполнять фортификационное оборудование позиций, занимался отрывкой траншей, окопов для боевой техники. А сейчас военнослужащий выполняет задачи на Гожском полигоне, в том числе принял участие в обеспечении батальонного тактического учения с отдельным гвардейским танковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Впереди – еще полгода службы, и можно быть уверенным, что рядовой Юрий Федорович сделает вместе со своим железным другом-«земляком» еще немало ответственных и полезных дел.

Татьяна Никифорова

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