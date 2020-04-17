ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГГУ им. Ф. Скорины проведет дни открытых дверей онлайн

17.04.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Апрель — традиционно самый горячий сезон для проведения дней открытых дверей, которые привлекают внимание абитуриентов. Сегодня, когда почти все вузы страны перешли на дистанционное обучение, изменились условия и для абитуриентов: познакомиться с учебным заведением им предлагают онлайн.


Фото: kaboompics.com

Так, в эту субботу «онлайн-двери» для всех желающих распахнет Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.

Ссылка на онлайн-трансляцию — здесь. Начало мероприятия в 10.00.

На экономическом факультете вуза TUT.BY рассказали, что абитуриенты, заполнив форму, могут задать любые интересующие вопросы. Ответы на них будут оформлены в видеоролик, который будет доступен 25 апреля в 10.00 на сайте факультета, а также в сетевых сообществах факультета.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в эту субботу онлайн-двери для всех желающих распахнет Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинчанин Юрий Федорович служит вместе со своим железным «земляком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика