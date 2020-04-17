ГГУ им. Ф. Скорины проведет дни открытых дверей онлайн

Источник материала: Tut.by

Апрель — традиционно самый горячий сезон для проведения дней открытых дверей, которые привлекают внимание абитуриентов. Сегодня, когда почти все вузы страны перешли на дистанционное обучение, изменились условия и для абитуриентов: познакомиться с учебным заведением им предлагают онлайн.



Фото: kaboompics.com

Так, в эту субботу «онлайн-двери» для всех желающих распахнет Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.

Ссылка на онлайн-трансляцию — здесь. Начало мероприятия в 10.00.

На экономическом факультете вуза TUT.BY рассказали, что абитуриенты, заполнив форму , могут задать любые интересующие вопросы. Ответы на них будут оформлены в видеоролик, который будет доступен 25 апреля в 10.00 на сайте факультета, а также в сетевых сообществах факультета.