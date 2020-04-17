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ГГУ им. Ф. Скорины проведет дни открытых дверей онлайн
17.04.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Апрель — традиционно самый горячий сезон для проведения дней открытых дверей, которые привлекают внимание абитуриентов. Сегодня, когда почти все вузы страны перешли на дистанционное обучение, изменились условия и для абитуриентов: познакомиться с учебным заведением им предлагают онлайн.
Так, в эту субботу «онлайн-двери» для всех желающих распахнет Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
Ссылка на онлайн-трансляцию —
На экономическом факультете вуза TUT.BY рассказали, что абитуриенты,
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Так, в эту субботу онлайн-двери для всех желающих распахнет Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
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