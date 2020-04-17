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Военные будут дезинфицировать в Минске заводы и больницы

17.04.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военные химики будут дезинфицировать больницы и заводы в Минске, чтобы минимизировать распространение вируса. Подробности сообщает Министерство обороны.


170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники на следующей неделе начнут дезинфицировать больницы и заводы в Минске. У военнослужащих есть комплекты специальной обработки, современные средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Вячеслав Старков говорит, подготовка по дезинфекции завершена.

— Сводный батальон, который сформирован на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, совершит марш в город Минск, где будет решать задачи по специальной обработке объектов Министерства здравоохранения и промышленности. В ходе работ будет использоваться штатная техника и средства защиты, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил.




По словам Старкова, обрабатывать будут здания внутри и снаружи, дорогу, технику, другие объекты.

На фото — тренировка военнослужащих, которые будут задействованы в дезинфекции.

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Теги: Минск
 
 
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Военные химики будут дезинфицировать больницы и заводы в Минске, чтобы минимизировать распространение вируса. Подробности сообщает Министерство обороны.
 
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