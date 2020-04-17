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Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине

17.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине.

На неделе к ним присоединились работники Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры, районных общественных объединений «Белая Русь» и Белорусский союз женщин.

Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Работники центрального районного дома культуры со вчерашнего дня шьют одноразовые защитные комбинезоны для одной из Гомельский областных больниц. Сегодня к ним присоединились работники Уваровичского и Краснознаменского Домов культуры.

— За вчерашний день мы успели сделать выкройки и сшить  только 10 комбинезонов. Но, уверена, набьем руку и дело пойдёт быстрее. Сегодня к концу дня, думаю, успеем сделать 40. Все, что сделаем, сразу же передадим в больницу. Завтра продолжим. Если понадобится, будем работать и на Пасху после обеда, — рассказала директор ЦРДК Галина Борисенко.

Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Импровизированные мастерские развернулись прямо на сцене. Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Активисты районных общественных объединений «Белая Русь» и БСЖ передали главному врачу Буда-Кошелевской ЦРБ Жанне Евтуховой микроволновки, чайники, халаты, кремы для рук, сладости, кофе и чай.

В рамках республиканской акции Белорусского союза женщин «Марафон поддержки» Буда-Кошелевская организация во главе с председателем Еленой Парфененко тоже решила подставить женское плечо медикам. Масштабную акцию поддержали первички ОАО «Буда-Кошелево-Агросервис», дошкольного центра развития г. Буда-Кошелево, детсада Светлячок, первой и начальной школ города, гимназии, Кривской школы и детсада №1 райцентра.

Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине
Первички районной организации РОО «Белая Русь» РУП «Белоруснефть-Особино», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, гимназии, первой школы и газеты «Авангард» передали буда-кошелевским медикам сладости, чай и кофе.

 
 
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Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине. На неделе к ним присоединились работники Буда-Кошелевского центрального...
 
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