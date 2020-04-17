«Надо вывезти, самолеты же стоят, но за деньги». Лукашенко рассказал про возврат белорусов из-за рубежа

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал, как вывозили белорусских туристов из-за рубежа. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает СТВ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я привожу пример: «Да нам „Белавиа“ надо поддержать. Они же не могут летать, если аэропорты закрыты». В мире один аэропорт открыт, только минский. И то они молодцы. Они там помогали, услуги оказывали, и американцы нас благодарили, и прочее. И у нас упал — на 75−76% падение — объем. Во всех странах 100%, все остановилось. А наши как-то телепались.

По его словам, некоторые белорусы уехали после его запрета покидать страну.

— Раз они старались, чего-то делали и за деньги наших вывозили, которые уехали после запрета (я же запретил из страны выезжать). Уехали, сидят… В Индии, Гоа, Индонезии. Я удивился: в Индонезии и Малайзии. И ждут, что их оттуда вывезут. Я говорю: «Хорошо. Какие вопросы? Надо вывезти, самолеты же стоят, но за деньги». Все согласились платить любую цену. Правда, рассрочку дали: все-таки людей надо было вывезти. Вывезли, но за их деньги. То есть везде каждый в это время, когда весь мир остановился, шевелится и тремя пальцами где-то, чего-то пытается найти. Вот этим будем помогать.

Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал указ о порядке эвакуации белорусов на родину в условиях пандемии. Согласно документу, средства для обеспечения эвакуации авиакомпании «Белавиа» будет выделять Министерство финансов на основании решения правительства.

Эвакуированные белорусы, их законные представители (родители, усыновители, опекуны либо попечители) обязаны возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов. Если до 31 декабря 2020 года эта сумма не будет погашена, то ее взыщут «на основании исполнительной надписи нотариуса». При этом «для взыскания суммы возмещения не требуется письменного признания гражданином своего долга».

21 марта президент Беларуси обратил внимание , что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

— Мы уже гвалтом кричим: «Не едьте за границу, побудьте дома». Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать, — заявил Лукашенко.