Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вице-премьер Игорь Петришенко детально ознакомился с работой медиков на месте Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Это такой стимулирующий элемент, это забота, это подход государства, что врачей в сложную минуту тоже...

Сегодня вице-премьер детально на месте ознакомился с работой медиков: Игорь Петришенко побывал в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Только здесь ежесуточно делают от тысячи до полутора тысяч тестов на COVID-19. Всего за 3 неполных месяца тут провели уже более 35 тысяч исследований. Также сегодня Игорь Петришенко посетил и 11-ю подстанцию скорой медицинской помощи, где убедился в безопасности условий для выездных бригад медиков.