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Милиция задержала директора турфирмы: он продавал респираторы
17.04.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Минске с поличным задержала 43-летнего иностранца, который намеревался незаконно продать 260 защитных респираторов. Об этом
По информации оперативников, являясь директором столичной туристической фирмы, мужчина также занимался и незаконной предпринимательской деятельностью. Респираторы он приобрел несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы, затем продавал через интернет по цене за 12 рублей за штуку.
В его отношении составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
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Респираторы он приобрел несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы, затем продавал через интернет по цене за 12 рублей за штуку.
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