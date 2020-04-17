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Милиция задержала директора турфирмы: он продавал респираторы

17.04.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Минске с поличным задержала 43-летнего иностранца, который намеревался незаконно продать 260 защитных респираторов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации оперативников, являясь директором столичной туристической фирмы, мужчина также занимался и незаконной предпринимательской деятельностью. Респираторы он приобрел несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы, затем продавал через интернет по цене за 12 рублей за штуку.

В его отношении составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

 
Теги: Минск
 
 
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Респираторы он приобрел несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы, затем продавал через интернет по цене за 12 рублей за штуку.
 
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