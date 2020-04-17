Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деятели культуры Беларуси: "Самое главное - действовать сообща!" Сегодня, действительно, важно объединить усилия. Ведь сплотившись, можно преодолеть любые трудности. Сомнений нет, Беларусь справится! Ведь государство делает все...

Сегодня, действительно, важно объединить усилия. Ведь сплотившись, можно преодолеть любые трудности. Сомнений нет, Беларусь справится! Ведь государство делает все для победы над вирусом. Главное сейчас - всем нам быть вместе.