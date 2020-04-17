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Деятели культуры Беларуси: "Самое главное - действовать сообща!"
17.04.2020 20:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня, действительно, важно объединить усилия. Ведь сплотившись, можно преодолеть любые трудности. Сомнений нет, Беларусь справится! Ведь государство делает все для победы над вирусом. Главное сейчас - всем нам быть вместе.
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Сегодня, действительно, важно объединить усилия. Ведь сплотившись, можно преодолеть любые трудности. Сомнений нет, Беларусь справится! Ведь государство делает все...
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