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Черная джинсовая юбка в тренде теплого сезона 2020

17.04.2020 21:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз


Зачем такой трендовый элемент, как джинсовая юбка, использовать в таком скучном и устаревшем сочетании?

Ошибка номер 1 - это тонкая водолазка поверх тонкого денима. Лучше бы ее заправить внутрь. 
Ошибка номер 2 - это укороченная кожаная куртка. Это явно не комплект для юбки с разрезом длины миди.
Ошибка номер 3 - это туфли с открытым носком поверх бежевых колготок. 

И это катастрофа. Трендовая цепь не спасет ситуацию, особенно если она надета поверх уже декорированной ткани. 

Что в тренде?

Юбка из денима - маст хэв теплого сезона 2020. В тренде длина миди! Актуальные фасоны - А-силуэт, на запахе, прямой крой. Разрезы и необработанные края денима - это дополнительные модные бонусы для стильного лука. Черный цвет - самый универсальный, такая юбка легче других впишется в разные стили. В моде также юбки-варенки. Привет из 80-х. Выбеленный джинс тоже хорош для солнечного времени года. Ну, и все оттенки синего - самого модного цвета года - безусловно, подходят юбкам из денима. 

Трендовый образ №1

Так как юбка из денима одновременно и база, и тренд, то она подходит для создания комплектов в самых разных настроениях. В нашем случае это свежий весенний спорт-кэжуал. Мы использовали сразу несколько оттенков синего. Потому что синий - это главный цвет 2020 года. Главный элемент - объемная ветровка длины миди. Она комфортная, яркая, но достаточно универсальная из-за клетчатого принта. Кроссовки всегда дружат с денимом, в том числе и с юбками из этого материала. Игривый элемент, который поддерживает  стиль спорт-кэжуал, - это микросумка. 
 

Трендовый образ №2

А здесь мы дали волю фантазии и немного покреативили.  Смиксовали базовую юбку с оригинальной рубашкой и лимонным жакетом. Поиграли с аксессуарами: грубые ботинки уравновесили воздушными перьями. Получили авангардный лук на выход. 

Модные выводы

Трендовая джинсовая юбка обесценилась в неправильном окружении. А вместе с ветровкой, микросумкой и кроссовками она на высоте. Да и в компании с жакетом, перьями и грубыми ботинками тоже чувствует себя отлично.

 
 
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Антиобраз Зачем такой трендовый элемент, как джинсовая юбка, использовать в таком скучном и устаревшем сочетании? Ошибка номер 1 - это тонкая водолазка поверх...
 
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