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Реконструкция дорог, поддержка предприятий, ситуация с коронавирусом. Рабочая поездка Президента в Лидский район

17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Очень результативной и насыщенной получилась сегодняшняя командировка Президента в Лидский район. Это касается и формата, и затронутых тем. По традиции конец недели в рабочем графике Главы государства посвящен выездным мероприятиям. Причин побывать именно на Гродненщине несколько. Это реконструкция дороги М6 МинскГродно -  граница Польши (Брузги) - участок Александр Лукашенко осмотрел с вертолета - и визит на стеклозавод «Неман». По прибытию разговор начался прямо на вертолетной площадке с обзора обстановки во всем регионе - это АПК, работа промышленности, строительство дорог. Обсудили и ситуацию с COVID-19 в масштабах страны. 

Реконструкция дорог, поддержка предприятий, ситуация с коронавирусом. Рабочая поездка Президента в Лидский район


Разговор о социально-экономической ситуации в регионе продолжился и на площадке завода "Неман". В том числе Главе государства показали все этапы производства хрусталя и стекловаты. Выпуск последней, экспортно ориентированной продукции, удалось запустить благодаря прошедшей модернизации. Теперь не только больше продают за рубеж, но в целом повысился имидж бренда. Продукция "Немана" есть в коллекциях многих известных людей. В качестве презентов дарит ее и Глава государства своим зарубежным коллегам. Для 10-тысячной Березовки завод - градообразующее предприятие, там трудится каждый пятый ее житель.

Учитывая ситуацию в мире, у людей возникает логичный вопрос: "А что будет дальше?". Многие переживают за производство и свое будущее. В рамках страны Президент сегодня пообещал поддержку тем, кто в этом нуждается.

Реконструкция дорог, поддержка предприятий, ситуация с коронавирусом. Рабочая поездка Президента в Лидский район


В беседе с сотрудниками предприятия Президент пообещал "Неману" поддержку, в том числе для расширения производства, со следующей недели. Рассказал Глава государства и о своем видении, как нужно начинать учебный процесс.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Очень результативной и насыщенной...
 
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