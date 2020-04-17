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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Один день из жизни медика. Рассказ от первого лица Пример работы на передовой. Один из тех, кто, не жалея времени и сил, спасает пациентов, - врач Брестской областной клинической больницы Дмитрий Дыриков. Наш...

Пример работы на передовой. Один из тех, кто, не жалея времени и сил, спасает пациентов, - врач Брестской областной клинической больницыНаш корреспондент Мария Тройнич провела один день с медиком, чтобы узнать, как белорусские врачи борются за чужие жизни и что при этом чувствуют. Рассказ от первого лица