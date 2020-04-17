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Один день из жизни медика. Рассказ от первого лица

17.04.2020 22:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пример работы на передовой. Один из тех, кто, не жалея времени и сил, спасает пациентов, - врач Брестской областной клинической больницы Дмитрий Дыриков. Наш корреспондент Мария Тройнич провела один день с медиком, чтобы узнать, как белорусские врачи борются за чужие жизни и что при этом чувствуют. Рассказ от первого лица (видео). 

Один день из жизни медика. Рассказ от первого лица
 
 
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Пример работы на передовой. Один из тех, кто, не жалея времени и сил, спасает пациентов, - врач Брестской областной клинической больницы Дмитрий Дыриков. Наш...
 
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