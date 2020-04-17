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В "Клубе редакторов" ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней
17.04.2020 22:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжается противостояние вирусным проявлениям и на информационном поле. Ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней. Кто переворачивает смысл итоговой пресс-конференции ВОЗ в своих целях? Как торгуют фейками в телеграм-каналах, и почему на этой неделе в повестке российских СМИ так много разговоров о Беларуси? А также - мнение со стороны. На связи со студией украинский эксперт. Услышим каждого и оценим только самые точные факты. "Клуб редакторов" - сразу после
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Продолжается противостояние вирусным проявлениям и на информационном поле. Ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней. Кто переворачивает...
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