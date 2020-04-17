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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Клубе редакторов" ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней Продолжается противостояние вирусным проявлениям и на информационном поле. Ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней. Кто переворачивает...

Продолжается противостояние вирусным проявлениям и на информационном поле. Ведущие медиаэксперты обсуждают главные новости последних дней. Кто переворачивает смысл итоговой пресс-конференции ВОЗ в своих целях? Как торгуют фейками в телеграм-каналах, и почему на этой неделе в повестке российских СМИ так много разговоров о Беларуси? А также - мнение со стороны. На связи со студией украинский эксперт. Услышим каждого и оценим только самые точные факты. "Клуб редакторов" - сразу после