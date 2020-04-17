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Президент подписал указ "Об ипотечном жилищном кредитовании"
17.04.2020 22:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакже у белорусов стало больше возможностей сделать крупные покупки, такие как квартира или даже дом.
Банк сможет забрать недвижимость, только если одновременно будут нарушены два условия договора: задолженность более 10 % от суммы кредита, а просрочка по основному долгу и процентам - более 3 месяцев. Но те, кто служит в армии, могут рассчитывать на отсрочку выплат. Новые правила по ипотечному кредитованию начнут действовать с середины октября.
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Также у белорусов стало больше возможностей сделать крупные покупки, такие как квартира или даже дом. Накануне Президент подписал указ "Об ипотечном жилищном...
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