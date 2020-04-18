С поля да на поле…

Источник материала: Чырвоны прамень

У механизатора КУСХП «Кащинское» Юрия Кажарского в такую пору маршруты простые. Одно поле засеял – на следующее отправился. И распорядок дня привычный. Встаёт житель Гилей в пять утра. Через час уже на мастерских. Заводит трактор, проверяет исправность посевного агрегата. Получает задание. И вперёд. Трудится практически дотемна. Много забот у Юрия. Он традиционно в сельхозпредприятии одно из главных действующих лиц на посевной.





Хоть и не самый новый агрегат у механизатора, а функционирует исправно. Всё потому, что он бережно относится к технике. Разбирается в ней, умеет вдохнуть новую жизнь, если требуется. Можно не сомневаться: вынужденных простоев у механизатора Кажарского из-за поломок не будет.

– Я много лет тружусь в сельском хозяйстве, – рассказывает Юрий. – В былые годы немало «шоферил». Потом пришлось, так сказать, расширить специализацию. Научился сеять и прочие работы в поле выполнять. Не жалею об этом. Каждая важная кампания – это, конечно, непростой вызов. Но зато можно неплохо заработать. Расценки на посевной вполне удовлетворяют. Держи темп, обеспечивай высокое качество работ – и сможешь добиться хорошего результата. Секретов особых нет. Главное – добросовестно выполнять свои обязанности.

Он и выполняет вот уже сколько лет. Потому и пользуется непререкаемым авторитетом. Уроженец деревни Кажары многое повидал на своём веку. Хозяйства реорганизовывали, руководители сменялись, новые стратегии вырабатывались. Время на месте не стоит. А Юрий каждый год на деле доказывает, что он надежда и опора сельхозпредприятия. Сеет овёс, ячмень, пшеницу. После того, как справится с зерновыми, возьмётся за крестоцветные. Потом картофель сажать будет. В хозяйстве планируют несколько гектаров второго хлеба возделывать. Далее придёт пора кормозаготовки. В этой кампании Юрий Кажарский также будет на первых ролях. Озимый сев тоже за ним. Вот такой плотный график на месяцы вперёд.

В КУСХП «Кащинское» угодья разбиты на две части. Одновременно вспашка, подготовка почвы и сев осуществляются на ближних землях и в лукомльской зоне. Площади внушительные. Один лишь яровой зерновой клин превышает 900 гектаров. Земли преимущественно песчаные. Поэтому подошли они быстро. Драгоценная влага уходит. И этот аспект труженики сельхозпредприятия не могут не учитывать. Стараются по мере сил держать приличный темп. И надеются на погоду. Многое зависит от человека в растениеводстве. Но и небесная канцелярия должна помогать. Только тогда хороший урожай можно вырастить.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.