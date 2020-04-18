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Салат из запеченной тыквы с рукколой, помидорами и песто

18.04.2020 12:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:

  • 500 граммов тыквы;
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла;
  • 150 г помидоров черри;
  • 1 красную луковицу;
  • 2 пучка рукколы;
  • 40 граммов феты.
Для песто: 
  • 50 граммов оливкового масла;
  • 1 столовую ложку кедровых орехов;
  • 1 зубчик чеснока; 
  • полпучка базилика;
  • 1 столовую ложку тертого пармезана;
  • 1 чайную ложку лимонного сока.

Нарезаем тыкву мелкими кубиками. Распределяем их по противню и поливаем 1-2 столовыми ложками масла. Запекаем при температуре 180°C 20-30 минут до мягкости.

Исследования показали, что омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в тыкве,  способствуют повышению настроения, улучшают общую умственную производительность, а также являются эффективным средством профилактики и лечения бессонницы и депрессии.

Для соуса песто пробиваем блендером 1 ложку орехов, чеснок, базилик, пармезан и лимонный сок. Продолжая взбивать, понемногу подливаем 2 ложки масла.

Само название соус получил от метода приготовления: ингредиенты растирали мраморным пестиком. Слова "пестик" и "песто"  происходят от итальянского глагола "пестар", что означает "раздавливание". 

Черри разрезаем пополам, лук измельчаем. Смешиваем с оставшимися орехами, рукколой и запеченной  тыквой. Добавляем песто, раскрошенную фету и (при желании) соль. Перемешиваем салат. Подаем порционно.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: 500 граммов тыквы; 3-4 столовые ложки оливкового масла; 150 г помидоров черри; 1 красную луковицу; 2 пучка рукколы; 40 граммов феты. Для песто:  ...
 
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