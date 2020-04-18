Источник материала: БT

500 граммов тыквы;

3-4 столовые ложки оливкового масла;

150 г помидоров черри;

1 красную луковицу;

2 пучка рукколы;

40 граммов феты.

50 граммов оливкового масла;

1 столовую ложку кедровых орехов;

1 зубчик чеснока;

полпучка базилика;

1 столовую ложку тертого пармезана;

1 чайную ложку лимонного сока.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат из запеченной тыквы с рукколой, помидорами и песто Возьмем: 500 граммов тыквы; 3-4 столовые ложки оливкового масла; 150 г помидоров черри; 1 красную луковицу; 2 пучка рукколы; 40 граммов феты. Для песто: ...

Возьмем:Для песто:Нарезаем тыкву мелкими кубиками. Распределяем их по противню и поливаем 1-2 столовыми ложками масла. Запекаем при температуре 180°C 20-30 минут до мягкости.Для соуса песто пробиваем блендером 1 ложку орехов, чеснок, базилик, пармезан и лимонный сок. Продолжая взбивать, понемногу подливаем 2 ложки масла.Черри разрезаем пополам, лук измельчаем. Смешиваем с оставшимися орехами, рукколой и запеченной тыквой. Добавляем песто, раскрошенную фету и (при желании) соль. Перемешиваем салат. Подаем порционно.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!