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Как ухаживать за сиренью? Делимся практическими советами

18.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Благоухание и красота сирени притягивает внимание многих садоводов.

На своём участке они непременно хотят видеть это растение во всей красе.

Как ухаживать за сиренью? Делимся практическими советами

Хотя она неприхотлива, но всё же ухаживать за ней надо обязательно, как и за любым другим обитателем сада. Иначе можно потерять её или не дождаться буйного цветения.

Особенности произрастания растения

Чтобы понять, как ухаживать за сиренью, надо узнать, что она предпочитает из условий произрастания, а что не очень.

Она любит солнечную половину участка, но противопоказано длительное воздействие палящих лучей.

Сирень хорошо относится к частому поливу, но место посадки не должно постоянно быть в воде из-за высоких грунтовых вод или затапливания участка весной.

В плодородной почве цветы хорошо развиваются. Зимние погодные условия хорошо переносятся и по-особому ухаживать за сиренью в этот период не нужно.

Как непосредственно ухаживать за сиренью?

Можно выделить три основных момента, которые помогут правильно ухаживать за прекрасным растением. Это уход за почвой, подкормка и обрезка.

Почву перекапывают вокруг растения каждую осень, делая борозды глубиной 10-12 см. Но делается это аккуратно, чтобы не повредить корни.

А непосредственно около корневой шейки копают не глубже семи сантиметров. Ровнять землю не стоит. Так сохраняется «живой пласт» поверхности земли, но при этом влага достаточно хорошо будет проникать к корням.

Подкормка проводится ежегодно дважды за сезон: ранней весной, при появлении новых побегов, и уже во время формирования соцветий.

Именно в эти периоды происходят процессы, ухаживать за которыми необходимо для достижения дальнейшего обильного цветения.

С этой целью на глубину 10-15 см вносится полный комплекс минеральных веществ, содержащихся в удобрениях (селитра аммиачная, суперфосфат, хлористый калий).

На каждый куст вносят количество веществ, согласно инструкции по использованию удобрений.

Важным этапом в цепочке ухода за сиренью является обрезка кустов. Тут нужно учитывать момент, что нельзя ломать кусты, а следует только обрезать аккуратно специальными ножницами.

Это способствует усилению цветения в последующие годы. Два года после высадки срезаются ветки чисто из санитарных показаний.

А вот далее, когда начнут появляться обильные соцветия, качество прореживания скажется на формировании красивой формы всего куста. Это проводят ранней весной.

Примерно до десяти сильных побегов, которые находятся на максимальном удалении друг от друга, оставляют. А остальные побеги отсекают.

Сирень просто необходимо прореживать и удалять в ней прикорневую поросль. Так достигается отличный рост основных стволов и равномерное расположение цветущих крон.

Если ухаживать за сиренью постоянно, то она не будет приносить дополнительных хлопот, а будет только радовать хозяев своей красотой.

 
 
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Благоухание и красота сирени притягивает внимание многих садоводов. На своём участке они непременно хотят видеть это растение во всей красе. Хотя...
 
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