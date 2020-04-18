|
У православных - Великая суббота
18.04.2020 12:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВспомнить погребение Христа, переосмыслить приоритеты и увидеть главное чудо христианского мира. Сегодня - последний день перед Воскресением Христовым. По канону, православные готовятся к всенощным службам и освящают праздничные куличи. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся эпидобстановки. Присоединиться к молитвам и ожиданию Светлого Воскресения можно через прямые трансляции телеканалов. За схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня можно наблюдать в прямой трансляции на
Ночное пасхальное богослужение увидим впервые из Жировичского монастыря. Эфир будут вести наши коллеги - телеканал СТВ - в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспомнить погребение Христа, переосмыслить приоритеты и увидеть главное чудо христианского мира. Сегодня - последний день перед Воскресением Христовым. По канону,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)