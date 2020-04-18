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Выплаты к 75-летию Победы в Гродно получили более 390 ветеранов и пострадавших от последствий войны

18.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Гродно завершены выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пострадавшим от последствий войны к 75-летию Победы. Матпомощь на общую сумму порядка 387 000 рублей согласно Указу №491 в областном центре получили 392 человека: 165 ветеранов Великой Отечественной войны и 227 человек, пострадавших от ее последствий.

Выплаты к 75-летию Победы в Гродно получили более 390 ветеранов и пострадавших от последствий войны

Выплаты получили инвалиды и участники войны, а также те, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

Награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог получили единовременную матпомощь. Такая же финансовая поддержка была оказана тем, кто работал на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжден медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Материальную помощь в Гродно выплатили также бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями или с последствиями военных действий, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и пропавших без вести в годы войны, выплатили по 700 рублей.

Источник: grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно завершены выплаты единовременной материальной помощи ветеранам и пострадавшим от последствий войны к 75-летию Победы. Матпомощь на общую сумму
 
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