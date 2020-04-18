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Ситуация в Европе из первых уст. Экспертные мнения - в "Главном эфире"
18.04.2020 13:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация в Европе из первых уст. И каковы сценарии развития после? Кто останется на плаву и возможны ли новые Брекситы? Экспертные мнения узнаем уже в это воскресенье в "Главном эфире".
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Ситуация в Европе из первых уст. И каковы сценарии развития после? Кто останется на плаву и возможны ли новые Брекситы? Экспертные мнения узнаем уже в это...
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