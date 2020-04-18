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В Бресте задержаны уже трое противников аккумуляторного завода. Похоже, это связано с акциями протеста
18.04.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. 18 апреля задержали еще двоих — Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
— Александра Кабанова задержали 18 апреля около 7.30 в поселке Городище Пинского района, где тот находился на самоизоляции. Кроме того, около 9.30, предположительно, в Брестском районе также задержали Дмитрия Андросюка, — пояснил правозащитник.
Напомним, 17 апреля был
— Мы полагаем, что задержания связаны со встречей противников аккумуляторного завода, которая прошла
По информации TUT.BY, 19 апреля противники завода тоже собирались выходить в город с протестами. Они приходят на площадь Ленина в Бресте с 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
9 апреля «АйПауэр»
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В Бресте задержаны уже трое противников аккумуляторного завода. Похоже, это связано с акциями протеста
17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. 18 апреля задержали еще двух...
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