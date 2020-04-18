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В Бресте задержаны уже трое противников аккумуляторного завода. Похоже, это связано с акциями протеста

18.04.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. 18 апреля задержали еще двоих — Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Александр Кабанов

— Александра Кабанова задержали 18 апреля около 7.30 в поселке Городище Пинского района, где тот находился на самоизоляции. Кроме того, около 9.30, предположительно, в Брестском районе также задержали Дмитрия Андросюка, — пояснил правозащитник.

Напомним, 17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. Он успел позвонить своей супруге и сказал ей, что его доставили в Ленинский РОВД. Связаться с Дмитрием Бекалюком TUT.BY не удалось. Мобильный телефон активиста недоступен.

— Мы полагаем, что задержания связаны со встречей противников аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля на площади Ленина в Бресте, — сообщил Роман Кисляк.

По информации TUT.BY, 19 апреля противники завода тоже собирались выходить в город с протестами. Они приходят на площадь Ленина в Бресте с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье — там общаются и обмениваются последними новостями о предприятии.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

9 апреля «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля стало известно, что аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. 18 апреля задержали еще двух...
 
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