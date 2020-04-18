Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В технопарке БНТУ на 3D-принтерах разрабатывают защитные маски и устройства для подачи кислорода Каркас маски печатается на принтере, а защитный экран для него вырезается на лазерном станке. Со вторника специалисты выпустили более 300 таких изделий и сотню...

Каркас маски печатается на принтере, а защитный экран для него вырезается на лазерном станке. Со вторника специалисты выпустили более 300 таких изделий и сотню специальных кислородных систем. Медицинское оборудование было передано в военный госпиталь, Минский областной противотуберкулезный диспансер, Вилейскую центральную больницу и столичные клиники. Все разработки осуществляются на безвозмездной основе.Технопарк БНТУ работает в медицинской сфере вот уже 17 лет. В основном выпускают изделия для травматологии и ортопедии, а также для кардиологии.