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Гуманитарную помощь из Китая начали отправлять по областям страны
18.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТесты, маски и медпрепараты.
Всего же в лечебные заведения страны поступит около 30 тонн средств индивидуальной защиты из Китая. Это уже вторая помощь из Поднебесной за последнее время.
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Тесты, маски и медпрепараты. Гуманитарный груз из Китая распределяют в медучреждения Беларуси. Со склада из Минска уже отправили первую партию средств...
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