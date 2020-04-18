|
Слова признательности и благодарности медикам
18.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрудно даже представить, какой напряженный ритм сейчас у медиков. Чтобы как-то приободрить, выразить поддержку и свою сопричастность, люди не скупятся на добрые слова признательности и благодарности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трудно даже представить, какой напряженный ритм сейчас у медиков. Чтобы как-то приободрить, выразить поддержку и свою сопричастность, люди не скупятся на добрые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)