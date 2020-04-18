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Поздравляем дубровенцев с Пасхой!

18.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Поздравляем дубровенцев с Пасхой!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем православных христиан Дубровенщины со Светлым Христовым Воскресением!

Великий праздник Пасхи объединяет миллионы людей, наполняет сердца теплом и радостью. Он дарит нам надежду, обращает к высоким духовным идеалам и вдохновляет на благие дела. Красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме. Свет долгожданного праздника приходит в наши храмы и дома, и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о главных жизненных ценностях. О том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание. И о том, что необходимо хранить мир – в собственной душе, в семье, в своей стране. Люди черпают в этом великом празднике силы, чтобы ни при каких обстоятельствах не изменить главному предназначению человека – шаг за шагом делать мир лучше. Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, пусть в домах и семьях царит благополучие, счастье и согласие.

С праздником! Мы искренне желаем вам праздничного настроения, мира, здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра!

 Анатолий ЛУКАШОВ,
председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА,
председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Торжествует, ликует и радуется Церковь Православная, празднуя светозарный день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — Солнца Правды. «Радуйтесь!» — первое слово миру Воскресшего Господа. В эти святые дни мы особым образом чувствуем обращенную на нас любовь Божию, и душа человеческая, христианка по своей природе, стремится ответить на эту Любовь непрестанным духовным деланием, исполнением евангельских заповедей, хранением чистоты сердца.

В праздник светлого Христова Воскресения небо и земля соединяются в радости и любви. Будем же хранить эту радость о Воскресении Христовом во все дни и мгновения нашей жизни. Будем щедро делиться ею с каждым, ведь Христос воскрес для всех. В трудностях и жизненных испытаниях будем помнить слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

Будем же славить Воскресшего Господа не только устами, но и делами. Тогда и радость наша будет истинной сердечной радостью, о которой говорил святой евангелист Иоанн Богослов: «…и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас».

Воистину воскресе Христос!

Благочинный церквей
Дубровенского района
иерей Вячеслав Козлов.

 
 
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Дорогие друзья! От всей души поздравляем православных христиан Дубровенщины со Светлым Христовым Воскресением! Великий праздник Пасхи объединяет миллионы людей,...
 
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