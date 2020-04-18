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Церковь, построенная в честь 300-летия дома Романовых, - достопримечательность Малых Шарипов

18.04.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Больше всего местные жители мечтают о его возрождении и восстановлении. Святыня в деревне Малые Шарипы Горецкого района  построена из красного кирпича в честь 300-летия дома Романовых. Ее величественность и сегодня впечатляет. Однако ни единого документа на постройку не сохранилось. 

Андрей Ястребов выяснил - как так вышло. Учитель истории, местный краевед Сергей Юношев способен часами рассказывать про этот вековой храм. Настоящая достопримечательность Малых Шарипов. В деревне уже никто не помнит церковь действующей. Но ее история передается из поколения в поколение.  

Храм начал работать в 1906-м. Однако освящен только в 1186-м - к трехсотлетию дома Романовых. Величественная святыня стала в то время центром жизни городка. Именно здесь  учили грамоте, торговцев собирали ярмарки.   

Храм действовал до 30-ых годов прошлого столетия, не однажды меняя свое назначение. Он пережил даже Великую Отечественную войну. Правда, потерял купол. 

Немецкая артиллерия не пожалела храм. Именно так он смотрелся во время войны. Однако вот уже с полстолетия постройка не используется. И что самое странное - про храм не упоминается ни в одном историческом документе. 

Правда, потерянным сам храм назвать нельзя. Благоустроенная территория, сюда по-прежнему приходят помолиться верующие, туристы. Паломники наделяют эти места чудодейственной силой. 

Храм, которого нет. Такое могло случиться во время Великой Отечественной, рассказывают сотрудники Могилевского областного архива. Где и теперь хранят редкие документы, в которых упоминаются исторические постройки, даже храмы. К сожалению - дошли до нашего времени не все. 

Горецкие краеведы тем временем не теряют надежду выяснить все про храм. Собираются обратиться в зарубежные архивы - вернуть ему имя. До революции - Успения Пресвятой Богородицы шарипского прихода.

 
 
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Больше всего местные жители мечтают о его возрождении и восстановлении. Святыня в деревне Малые Шарипы Горецкого района  построена из красного кирпича в честь...
 
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