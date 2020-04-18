18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. Делимся интересными фактами — от чумы до отравления — из истории Мирского замка

Источник материала: Полымя

Гродненщину по праву называют архитектурной жемчужиной Беларуси. И не зря, ведь на ее территории сохранились многочисленные замки, дворцово-парковые ансамбли, родовые усадьбы, различные храмы и монастыри. Особое место среди исторических объектов области занимает Мирский замок, по праву включенный двадцать лет назад в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что же интересного таит в себе эта жемчужина Беларуси?





🏰📝 Третий сын основателя замка Юрия Ильинича – Станислав – был отравлен женой слуги. Женщина призналась в преступлении и судьи приговорили ее к сожжению. Исполнил же приговор младший брат Станислава – Счастный (Феликс).

🏰📝 Во время закладки фундамента Николаевского костела в Мире в конце XVI века были найдены останки мамонта, которые потом были выставлены ксендзом на всеобщее обозрение.

🏰📝 Из захваченных у шведов пушек был отлит колокол «Кароль», вес которого составлял около 4800 кг, а диаметр – около двух метров. Его выполнил мастер из Гданьска Амброзий Ян Патт. До 1854 года колокол находился в отдельной звоннице, построенной при князе Кароле Станиславе Радзивилле, а в 1850-е годы по распоряжению ксендза Франтишка Новицкого был установлен на одном из ярусов костельной башни. В 1915 году был вывезен в Минск и пропал.

🏰📝 В Великом Княжестве Литовском в 1625 году распространилась чума, которая не миновала и Мир, унеся жизни большей половины ее жителей. Через год, в память об этой беде, на рыночной площади местечка была поставлена капличка в виде столба со скульптурой Матери Божьей Остробрамской.

🏰📝 Князь Николай Христофор Радзивилл из заграничных поездок очень часто привозил часы. Их он выбирал особенно старательно, нередко заказывая себе настоящие шедевры мирового искусства. Также князь любил изделия из слоновой кости.

🏰📝 В 1929 году Мир посетил Президент ІІ Речи Посполитой Игнатий Мостицкий.

🏰📝 При присоединении Западной Беларуси к СССР Мирский замок был национализирован. Во время Великой Отечественной войны там размещались еврейское гетто и лагерь для военнопленных, и только в 1983 году замок начали восстанавливать как историко-культурный памятник.

🏰📝 По состоянию на июнь 1950 года в Мирском замке проживали 119 человек из числа местных жителей, в том числе 23 ребенка в возрасте до 7 лет.

Ольга НОВИЦКАЯ,

заместитель директора по научной и просветительской работе

учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир»