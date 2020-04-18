ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. Делимся интересными фактами — от чумы до отравления — из истории Мирского замка

19.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Гродненщину по праву называют архитектурной жемчужиной Беларуси. И не зря, ведь на ее территории сохранились многочисленные замки, дворцово-парковые ансамбли, родовые усадьбы, различные храмы и монастыри. Особое место среди исторических объектов области занимает Мирский замок, по праву включенный двадцать лет назад в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что же интересного таит в себе эта жемчужина Беларуси?

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. Делимся интересными фактами — от чумы до отравления — из истории Мирского замка

🏰📝 Третий сын основателя замка Юрия ИльиничаСтанислав – был отравлен женой слуги. Женщина призналась в преступлении и судьи приговорили ее к сожжению. Исполнил же приговор младший брат Станислава – Счастный (Феликс).

🏰📝 Во время закладки фундамента Николаевского костела в Мире в конце XVI века были найдены останки мамонта, которые потом были выставлены ксендзом на всеобщее обозрение.

🏰📝 Из захваченных у шведов пушек был отлит колокол «Кароль», вес которого составлял около 4800 кг, а диаметр – около двух метров. Его выполнил мастер из Гданьска Амброзий Ян Патт. До 1854 года колокол находился в отдельной звоннице, построенной при князе Кароле Станиславе Радзивилле, а в 1850-е годы по распоряжению ксендза Франтишка Новицкого был установлен на одном из ярусов костельной башни. В 1915 году был вывезен в Минск и пропал.

🏰📝 В Великом Княжестве Литовском в 1625 году распространилась чума, которая не миновала и Мир, унеся жизни большей половины ее жителей. Через год, в память об этой беде, на рыночной площади местечка была поставлена капличка в виде столба со скульптурой Матери Божьей Остробрамской.

🏰📝 Князь Николай Христофор Радзивилл из заграничных поездок очень часто привозил часы. Их он выбирал особенно старательно, нередко заказывая себе настоящие шедевры мирового искусства. Также князь любил изделия из слоновой кости.

🏰📝 В 1929 году Мир посетил Президент ІІ Речи Посполитой Игнатий Мостицкий.

🏰📝 При присоединении Западной Беларуси к СССР Мирский замок был национализирован. Во время Великой Отечественной войны там размещались еврейское гетто и лагерь для военнопленных, и только в 1983 году замок начали восстанавливать как историко-культурный памятник.

🏰📝 По состоянию на июнь 1950 года в Мирском замке проживали 119 человек из числа местных жителей, в том числе 23 ребенка в возрасте до 7 лет.

Ольга НОВИЦКАЯ,
заместитель директора по научной и просветительской работе
учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненщину по праву называют архитектурной жемчужиной Беларуси. И не зря, ведь на ее территории сохранились многочисленные замки, дворцово-парковые ансамбли,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минской области продолжается высадка леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика