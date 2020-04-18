|
Работы на площади Победы в Минске завершаются
18.04.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКапитальный ремонт с модернизацией завершается. Работы на площади Победы в Минске длились более полугода. И сейчас у одного из главных монументов страны, посвященного событиям Великой Отечественной войны, обновленный вид. При этом аутентичный материал сохранен. Обновили горельеф и позолоту ордена Победы. Опять горит Вечный огонь. Кстати, отныне у него новая система газоснабжения. Заметно изменился и подземный уровень: появился большой мультимедийный экран, дополнительные информационные стенды и тактильная плитка на полу.
Памятник на площади Победы возведен в 1954. Вечный огонь около монумента появился через семь лет. Последний раз масштабный ремонт здесь проводили в 2003.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитальный ремонт с модернизацией завершается. Работы на площади Победы в Минске длились более полугода. И сейчас у одного из главных монументов страны,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)