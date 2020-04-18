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Лунный календарь дачника. 19-25 апреля

18.04.2020 20:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

19 апреля - лучший день для посадки сельдерея: листовых, черешковых, клубневых сортов.

20 апреля - загляните в плодовый сад. Раскорчуйте старые и больные деревья и кустарники. 

21 апреля - отличное время для культивации, рыхления и вспашки.

22 апреля - борьба с насекомыми-вредителями будет очень эффективной. 

23 апреля - ничего не сейте и не сажайте, иначе получите слабую рассаду и минимальный  урожай.

24 апреля - удалите дикую поросль на кустарниках и деревьях.

25 апреля - неудачный день для полива рассады. Корни молодых растений будут загнивать.

 
 
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19 апреля - лучший день для посадки сельдерея: листовых, черешковых, клубневых сортов. 20 апреля - загляните в плодовый сад. Раскорчуйте старые и больные деревья и...
 
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