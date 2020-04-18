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В ожидании Светлого Воскресения Христова. Православная церковь Беларуси просит молиться дома

18.04.2020 21:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Миллионы верующих нашей страны готовятся встретить самый главный праздник православного календаря - Светлое Христово Воскресение. Это знаковый и важный день, который несет внутреннее обновление. И, конечно, это праздник уютного домашнего тепла с запахом сдобных куличей. С Воскресением Христовым  православных верующих поздравил Президент.

Президент поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым 


"Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость. Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности, потому что истинная вера невозможна без добрых дел. Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Сегодня - Великая суббота - последний день Страстной недели и Великого поста. Разрешается печь куличи, красить яйца. Через несколько часов начнутся праздничные богослужения. Священнослужители рекомендуют присоединиться к встрече Воскресения Христова с помощью телевизионных трансляций. Их будет вести Белтелерадиокомпания из Минского Свято-Духова кафедрального собора. 

Как готовятся к светлому празднику белорусы и какие рекомендации есть сегодня - расскажет Лидия Заблоцкая. Она выходит с нами на прямую связь. 

Православные - в ожидании Светлого Воскресения Христова


В ожидании Светлого Воскресения Христова. Православная церковь Беларуси просит молиться дома


Через несколько часов православные смогут произнести долгожданное "Христос Воскресе!". И взгляды, молитвы десятков тысяч белорусов объединятся на главном пасхальном богослужении - в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Мы работали у храма днем и могли наблюдать, как готовятся православные к празднику. Кстати, для них духовная подготовка к Пасхе идет уже сорок дней - весь Великий пост. Сегодня - его последний день. 

По канонам, в Великую субботу верующие вспоминают страдания и смерть Христа. Потому исключались тяжелая работа и веселье. Каждый мог очиститься духовно. 

Кроме того, ежегодно верующие несут в храмы праздничные куличи и окрашенные яйца - символ зарождения новой жизни. Но не так много людей ей следуют в этом году из-за эпидемиологической обстановки. Мы работали у храма днем, безусловно, верующие были, но, по сравнению с прошлыми годами, их было меньше. У храма организовали освящение праздничных яств, но все столы были расставлены дистанционно друг от друга, чтобы сохранять между прихожанами ту самую дистанцию и обезопасить каждого. 

Православная церковь Беларуси просит молиться дома


Просьба о том, чтобы верующие присоединялись к молитве, не выходя из дома, звучала еще на пресс-конференции митрополита Павла. Об этом говорят и священнослужители сегодня. Предлагаю послушать один из комментариев.

Трансляции пасхальных богослужений - на "Беларусь 1", "Беларусь 24" и СТВ 


Не остаться безучастным и присоединиться к молитве можно было на протяжении всей Страстной недели. Белтелерадиокомпания организовала ряд прямых трансляций богослужений. Так, встретить Воскресение Христово можно и дома. Традиционную трансляцию богослужения в прямом эфире покажет наш телеканал "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало - в 23:45. И впервые параллельно будет идти трансляция пасхальной литургии из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Ее организуют наши коллеги - телеканал СТВ - в 23:30. 

Православные - в ожидании Светлого Воскресения Христова


И еще раз подчеркнем. Важна молитва, независимо от того, где вы встретите этот светлый праздник. Важно, чтобы это вы сделали в кругу родных и близких людей. Заботясь о них. Будьте здоровы, и, конечно, с наступающей Пасхой! 

 
Теги: Минск
 
 
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Миллионы верующих нашей страны готовятся встретить самый главный праздник православного календаря - Светлое Христово Воскресение. Это знаковый и важный день,...
 
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