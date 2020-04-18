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В Жировичском монастыре готовятся к празднованию Воскресения Христова

18.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особая подготовка к празднованию Воскресения Христова проходит на монастырских подворьях. Их в нашей стране 35.

Елена Бормотова - о том, как украшают один из древнейших духовных центров Беларуси - Жировичский монастырь.

Хлеб духовного значения 


В просфорной студенты духовной семинарии выпекают особенный хлеб - артос, который символизирует Тело Христа. Его называют великой святыней, а верующие вкушают его при болезнях и в сложных жизненных ситуациях. Хлеб пекут только на протяжении нескольких дней в году - на страстную седмицу. С 5:30 утра и до часу ночи. Рецепт хранят в секрете. 

Монастырская подготовка


Под куполом на высоте десятков метров. Очистить от пыли и копоти свечей старинные паникадила - задача не из легких. И это только один из моментов подготовки храма к Пасхе. Прихожане даже не догадываются о такой, невидимой для верующих, церковной жизни. 

Пасхальные богослужения в Жировичском монастыре совершаются исключительно в Успенском соборе. Это главный храм обители. И всегда перед пасхальными торжествами из соседнего, Никольского храма, в собор возвращается главная святыня - Жировичская икона Божьей Матери.


Белорусы под опекой одной из самых почитаемых икон мира


Это самая маленькая почитаемая икона Богородицы. Ее размер - примерно пять с половиной на четыре с половиной сантиметра. Единственная, не созданная человеком. И ей уже 550 лет молятся верующие разных конфессий. К Пасхе святыню украсят цветами, как и десятки других святых образов. Но уборка и украшение главного храмового пространства проходит в перерывах между службами. 

Белорусы готовятся встретить Светлое Христово Воскресение


Особенное торжественное украшение собора в этом году не ограничится Светлым Христовым Воскресением. Всего через месяц Жировичский монастырь отметит 500 лет со дня основания. 

 
 
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Особая подготовка к празднованию Воскресения Христова проходит на монастырских подворьях. Их в нашей стране 35. Елена Бормотова - о том, как украшают один из...
 
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