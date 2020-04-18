ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вместе 24/7. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков скорой помощи

18.04.2020 21:46 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков. В городе Узда их знают, кажется, все. Фельдшер и медсестра работают в скорой помощи Центральной районной больницы. Дежурства по 12 часов - мгновенные решения, гиперответственность. Но даже в таком ритме находится место для романтики.

Рассказывает Юлия Токарь.
 

Когда рука об руку и по жизни, и на работе 


И пока фельдшер Павел Ковальчук проверяет наличие всех необходимых медикаментов и их срок годности, медсестра Ирина Ковальчук осматривает далеко не женскую сумочку. Семейная бригада заступает на смену. Впереди 12-часовой рабочий день. И поскольку медики верят в приметы - никогда не желают друг другу спокойного дежурства. 

Не проходит и пары минут, как супруги уже едут на вызов. 

Кареты скорой помощи и в малых городах оснащены современной аппаратурой


Ирина Ковальчук, медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: "Здесь у нас присутствует дефибриллятор. Это при оказании интенсивной терапии. Он тяжеловатый, но и с такими вещами приходится бегать. Кислородные баллоны. И аппараты ИВЛ для подачи кислорода. И, приезжая на вызов, мы уверены в том, что помимо наших знаний и действий, у нас есть аппаратура, которой мы можем оказать непосредственную помощь любого характера. У нас даже есть травматологические укладки для рожениц".
 

Человеческое отношение - первое правило врача 


Первичный осмотр, необходимые назначения. Кажется, алгоритм действий уже отработан до автоматизма. Ковальчуки в неотложке семь лет. Но никогда не позволят себе равнодушного отношения к пациенту. 

Павел Ковальчук, фельдшерУзденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: "Звонков на скорую действительно сейчас стало больше. Но звонят не для вызова, а больше, чтобы проконсультироваться. Спрашивают, уточняют, интересуются. Как снизить давление, температуру. Да, наша работа – это, действительно, другой мир какой-то. Бывает даже не на работе, слышишь звон сирены - и хочется бежать к ним, на работу, на работу".

Павел и Ирина - вместе 24/7. Ведь когда-то и решение поступать в Слуцкий медицинский колледж, (сами ребята из Речицы), принимали сообща. После окончания - поженились и сразу приехали работать. 

Узда стала для них не просто вторым домом - местом силы, их личным центром притяжения. 


Павел и Ирина Ковальчук, фельдшер и медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: "Насчет семьи, конечно, хочется пополнить свою семью - стать родителями. Конечно, построить дом, так мы стоим сейчас на очереди на участок. Должны в этом году получить. А зачем рваться в столицу, столица рядышком совсем. На машину сел - полчаса - и ты в столице. А тут, с точки зрения семьи, - это уютный город".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья...
 
Новости дня
Новости общества
 
Люди говорят слова поддержки нашим врачам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика