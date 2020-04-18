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Когда рука об руку и по жизни, и на работе

Кареты скорой помощи и в малых городах оснащены современной аппаратурой

Человеческое отношение - первое правило врача

Узда стала для них не просто вторым домом - местом силы, их личным центром притяжения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместе 24/7. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков скорой помощи Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья...

Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков. В городе Узда их знают, кажется, все. Фельдшер и медсестра работают в скорой помощи Центральной районной больницы. Дежурства по 12 часов - мгновенные решения, гиперответственность. Но даже в таком ритме находится место для романтики.РассказываетИ пока фельдшер Павел Ковальчук проверяет наличие всех необходимых медикаментов и их срок годности, медсестра Ирина Ковальчук осматривает далеко не женскую сумочку. Семейная бригада заступает на смену. Впереди 12-часовой рабочий день. И поскольку медики верят в приметы - никогда не желают друг другу спокойного дежурства.Не проходит и пары минут, как супруги уже едут на вызов.Первичный осмотр, необходимые назначения. Кажется, алгоритм действий уже отработан до автоматизма. Ковальчуки в неотложке семь лет. Но никогда не позволят себе равнодушного отношения к пациенту.Павел и Ирина - вместе 24/7. Ведь когда-то и решение поступать в Слуцкий медицинский колледж, (сами ребята из Речицы), принимали сообща. После окончания - поженились и сразу приехали работать.Павел и Ирина Ковальчук, фельдшер и медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: "Насчет семьи, конечно, хочется пополнить свою семью - стать родителями. Конечно, построить дом, так мы стоим сейчас на очереди на участок. Должны в этом году получить. А зачем рваться в столицу, столица рядышком совсем. На машину сел - полчаса - и ты в столице. А тут, с точки зрения семьи, - это уютный город".