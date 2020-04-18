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Новый облик обрела площадь Победы в Минске

18.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии знаковой даты - 75-летия Великой Победы - новый облик обрела площадь Победы в Минске. Она открылась после реконструкции. Обновили гранит, венок из витражного стекла, позолоту ордена. Заменили и систему газоснабжения Вечного огня. Изменилась и подземная часть. Она стала похожа на мини-музей. Звуки фанфар в пульсе сердца города-героя  услышал Алексей Кондратенко. 

На едва заметной табличке возле монумента - как в паспорте - дата рождения. 1954 год. В советскую эпоху вообще строили на века. Материалы же для памятников выбирали исключительно лучшие. Гранит для обелиска, к слову, привезли из Житомира и Днепропетровска. 

Но и такой архитектурно-строительный старожил периодически нуждается в обновлении. Чтобы отреставрировать и при этом сохранить всю аутентику монумента, специалистам Белреставрации пришлось работать вручную буквально над каждым сантиметром. 

Александр Климашонок, заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация": "На самой стеле приходилось снимать до 3 миллиметров загрязнений, в том числе и высолов. Нельзя было применять ничего механического, поэтому все снималось скальпелями с применением определенных растворов. Бронза от времени потрескалась, это воздействие, например, движение метро, здесь приходилось много трещин проваривать, прочеканивать". 


Венок из 250 фрагментов модернизировали и собрали заново


По-новому сегодня светится и венок в подземном уровне. Все его 250 фрагментов, созданные еще 36 лет назад на заводе "Неман", модернизировали и собрали заново, заменив на новые испорченные детали. Обновили и самый лучезарный элемент всей площади - орден Победы. 

Александр Климашонок, заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация": "Были сделаны хрустальные, как мы их называем, алмазы. Это обрамление ордена Победы. Это самый лучший хрусталь с 28 % содержанием свинца. В дальнейшем его обработали на минском заводе им. Вавилова".

Одна из главных сложностей - укрепление фундамента 38-метрового обелиска


Полностью восстановить гранитное мощение, поднять борт ограждения площади и дать елям больше земли для роста, заменить гранитные блоки вокруг Вечного огня. Многие работы выполнялись так, что принципиальную разницу между старым и обновленным и не поймешь. Но так и должно быть на объекте историко-культурной ценности, - говорит научный руководитель проекта и архитектор Анна Аксенова. При этом одна из главных сложностей была в укреплении фундамента 38-метрового обелиска. 

Анна Аксенова, научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы: "К моменту начала работ он уже имел крен и отклонялся в связи с вибрацией метрополитена. Необходимо было тщательно обследовать фундамент и укрепить его. С этим, я считаю, мы успешно справились. Были волнения и разные варианты предлагались, но все-таки коллегиально мы приняли правильное решение и можно быть сегодня уверенным в том, что он простоит еще долгие годы".

Подземный пешеходный переход сейчас как мини-музей


Новый большой мультимедийный экран, картины с подсветкой по мотивам сюжетов Великой Отечественной войны, большие информационные стенды на трех языках. Подземный пешеходный переход сейчас как мини-музей. Площадь прошла как творческий, так и технический апгрейд.

Символ столицы, его сердце, место, откуда начинаются визиты иностранных делегаций. Площадь Победы сегодня готова выйти в свет в обновленном образе. Ярко и торжественно архитектурная достопримечательность Минска будет открыта 9 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии знаковой даты - 75-летия Великой Победы - новый облик обрела площадь Победы в Минске. Она открылась после реконструкции. Обновили гранит, венок из...
 
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