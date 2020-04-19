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Корги на самокате, ретро и Минское море. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

19.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — корги на самокате, ретро и Минское море.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от K. (@kristina_nane) 14 Апр 2020 в 9:07 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexander (@alexander___str) 15 Апр 2020 в 8:51 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ANTON FILIPPOVICH (@antonfilka_photo) 16 Апр 2020 в 7:16 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ulia (@uliatykoon) 17 Апр 2020 в 4:48 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от K.A.R.I.N.A (@aleksandrovakarinablr) 18 Апр 2020 в 10:53 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlad Shevelev (@sh_evil_ev) 13 Апр 2020 в 8:44 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLIE//ЭЛЛИ (@ellie.corgi.by) 17 Апр 2020 в 4:43 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MINSK | CRIMEA (@misha_peshekhonov) 18 Апр 2020 в 2:34 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jane Latysh (@vvetra) 14 Апр 2020 в 1:19 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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