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Христово Воскресенье, всем на веселье!

19.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пасха — самый светлый и радостный праздник. После долгого поста, размышлений и скорби наступает Светлое Христово Воскресенье. Народ верит в воскресение Христа, победившего смерть ради жизни. Он ликует, веселится и радостно восклицает «Христос Воскрес», получая в ответ такое же радостное и жизнеутверждающее «Воистину Воскрес».

Христово Воскресенье, всем на веселье!

Вместе с взрослыми радуются и дети. Они вместе с родителями празднуют Великий Праздник дома. В праздник для детей не столь важно застолье, хотя оно составляет важную часть традиции. И дети вместе с взрослыми проводят какое-то время именно за столом, приобщаясь к народным традициям, обычаям и культуре общения.

И все же главное для них это игры и развлечения. На Пасху существует множество уже традиционных пасхальных игр для детей. Они веками передаются из поколения в поколение. Но в настоящее время появились и новые, не менее интересные и забавляющие.

Мы сейчас предлагаем ряд таких игр, которые можно организовать дома, чтобы позабавить детей, поиграть вместе с ними и приобщить их к народным традициям.

Игра «Битки»

Сущность этой игры заключается в том, что игроки проверяют свои яйца на прочность, стараясь разбить их друг другу. Один игрок берет свое яйцо в кулак, повернув вверх носиком. Второй ударяет это яйцо носиком своего яйца. Побеждает тот, чье яйцо осталось целым. Затем битье повторяют второй стороной яйца, т.е. тупым концом. Причем, держит свое яйцо в кулаке уже второй, а первый наносит удар.

В этой игре имеются свои маленькие хитрости. Они заключаются в том, как правильно выбрать яйцо для битья. Для этого необходимо слегка постучать им по зубам: если звук глухой и скорлупа мягкая, то яйцо считалось удачно выбранным для игры. Если же стук при ударе звучит звонко, это значит, что скорлупа хрупкая и яйцо при ударе лопнет. Еще смотрели, чтобы яйцо на остром конце имело своеобразный наплыв, утолщавший скорлупу. А самые опытные игроки яйца для битья варили в крепком солевом растворе, чтобы усилить прочность.

Катание яиц

Существует три варианта катания яиц. Для этого изготавливают горку под небольшим уклоном, чтобы яйца с нее легко скатывались, но не бились. Ее делают из деревянных или пластмассовых дощечек или из картона в виде уголка. Поверхность, на которую скатываются яйца, должна быть ровной. Если на улице организуется катание, то поверхность высыпается из мелкого песка и выравнивается. Если игра будет проходить в квартире, то на полу необходимо расстелить мягкое одеяло или покрывало.

Вариант 1.
Игроки берут по одному яйцу и скатывают с горки. Чье яйцо закатилось дальше, тот и победитель.

Вариант 2.
Игроки берут по одному яйцу и скатывают с горки по очереди. Затем первый игрок берет свое яйцо и катит его повторно. Если яйцо попадает в яйцо другого игрока, то он это яйцо забирает и катает еще раз. Если не попал ни в одно из яиц, игра переходит к следующему, а его яйцо остается на площадке. И так по очереди игра продолжается до тех пор, пока есть желание играть или у кого-то заканчиваются яйца. Мы в таких случаях одалживали друг у друга.

Вариант 3.
На площадке вокруг горки раскладывают конфеты, небольшие игрушки или яйца. Игроки по очереди катают яйца, стараясь попасть в какой-нибудь приз. При попадании он его забирает. Если не попал, значит, игра переходит к другому игроку.

Игра «Достань яйцо»

На полу на расстоянии 4-5 метров кладут яйцо. Игрок прикидывает, сколько примерно шагов ему надо сделать, чтобы дойти и взять яйцо. Затем ему завязывают глаза и ставят на исходную позицию. Он отмеряет нужное ему количество шагов, снимает повязку и смотрит, где находится яйцо. Если он может присев достать и взять яйцо, значит, выиграл, если нет, значит, проиграл. В качестве выигрыша получает яйцо.

Игра «Кручение яиц»

Эта игра проводится на столе или на любой ровной и твердой поверхности. Игроки садятся в круг и на поверхности стараются как можно сильнее раскрутить свое яйцо. Чье яйцо будет крутиться дольше всех, тот и победитель.

Игра «Что в кулич положим мы»

Эту игру можно проводить прямо за праздничным столом. На все вопросы ведущего нужно отвечать только «да» или «нет». Речь будет идти об ингредиентах, которые входят в рецепт Пасхального кулича.

Я в кулич кладу корицу,
Мед туда же будет литься,
Ванилина порошок
и овса большой мешок,

Огурцов насыплю я.
А вот бабушка моя
Сыпала туда муку,
Яйца будут наверху.

В куличе нужна вода,
Ром туда кладут всегда,
А еще изюм, цукаты,
Гвозди, молотки, лопаты,

Творог, масло, простоквашу,
А еще молитву нашу,
Соль и сахар, и цемент.
И кулич готов в момент!

Игра «Пасхальный керлинг»

Для игры все игроки становятся по нарисованному кругу. В центре круга кладется яйцо, которое отличается от остальных, можно просто шоколадное.

Игрокам раздаются Пасхальные яйца в равных количествах, но разного цвета, чтобы было видно, где чьи.

Теперь игроки с одинакового расстояния стараются подкатить свое Пасхальное яйцо как можно ближе к шоколадному яйцу в центре, при этом, стараясь не задеть его своим яйцом.

Победителем становится тот, чье Пасхальное яйцо оказалось ближе к шоколадному яйцу и не задело его.

Игр таких очень много. Главное, чтобы дети, а вместе с ними и взрослые запомнили этот праздник, как самый веселый и радостный среди всех праздников.

Веселых вам праздников и приятных впечатлений!

 
 
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Пасха - самый светлый и радостный праздник. После долгого поста, размышлений и скорби наступает Светлое Христово Воскресенье. Народ верит в воскресение...
 
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