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Главврач пинской больницы ушел с должности после скандала с заражением ВИЧ годовалой девочки

19.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Николай Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница», сообщает Медиа-Полесье. В нынешнем году, напомним, детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой девочки ВИЧ-инфекцией.


Уход Телятицкого с должности главврача подтвердил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко. По его словам, Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в Пинской центральной больнице.

Обязанности главного врача Пинской детской больницы исполняет Александр Сачковский.

В 2019 году Николай Телятицкий зарегистрировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, но снял свою кандидатуру.

В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре
скандала с заражением годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией.

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В 2020 году детская больница оказалась в центре скандала с заражением годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией.
 
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