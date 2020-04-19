Главврач пинской больницы ушел с должности после скандала с заражением ВИЧ годовалой девочки

Источник материала: Tut.by

Николай Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница», сообщает Медиа-Полесье . В нынешнем году, напомним, детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой девочки ВИЧ-инфекцией.





Уход Телятицкого с должности главврача подтвердил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко. По его словам, Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в Пинской центральной больнице.

Обязанности главного врача Пинской детской больницы исполняет Александр Сачковский.

В 2019 году Николай Телятицкий зарегистрировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, но снял свою кандидатуру.

В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре

скандала с заражением годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией.