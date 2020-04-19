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Культурные новости. Как готовятся к 75-летию Великой Победы таланты Кореличчины?

19.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Несмотря на то, что мир переживает сейчас не самое простое время, Кореличчина помнит об одном из самых значимых праздников для нескольких поколений – Дне Победы.

Культурные новости. Как готовятся к 75-летию Великой Победы таланты Кореличчины?

Пусть за окном еще не май, да и погода далеко не теплая, нас уже радуют украшенные к юбилею Победы окна учреждений культуры и образования всего района, тематические фотозоны.

Районный Центр культуры и народного творчества в рамках акции «Победа деда – моя Победа» изготовил открытки ко Дню Победы, в основу которых положены оцифрованные тематические рисунки юных художников Дома ремесел. Эти поздравительные открытки вручат ветеранам войны и труда.

Также каждый житель района может поучаствовать в областной акции «Звезда героев» и прикрепить на тематический стенд, расположенный в районном Центре культуры и народного творчества, табличку с именем или фото своего родственника-ветерана.

Запущена онлайн-акция «Помним, чтобы жить». Для участия в ней не нужно даже выходить из дома, а просто отправить фото на электронный адрес районного Центра культуры kor.omr@mail.ru и рассказать о подвиге близких, стоявших на защите Отечества в 1941-1945 годах.

Кореличская детская школа искусств запустила флешмоб на YouTube-канале и в социальных сетях, где любой желающий может записать на видео стихи о Великой Победе.

Не стоит также забывать о талантливых ребятах из Кореличской детской школы искусств и Центра культуры. Юные певцы и чтецы дистанционно принимают участие в конкурсах и радуют нас своими успехами, пополняя копилку наград.

С I Международного военно-патриотического конкурса «Мы помним» лауреатом I степени вернулась Арина Ханько. Милана Кудрицкая стала лауреатом II степени, Александр Шабан – III степени. Мария Белая, Владислава Глод – дипломанты II степени, а Милана Сальвончик стала дипломантом III степени.

Маргарита Звонко и Дарья Мокат завоевали Гран-при, а Александр Шабан стал лучшим по мнению зрителей I Международного военно-патриотического конкурса «Мы помним».

Наши ребята покорили и II Международный фестиваль-конкурс национальных современных искусств «Планета дружбы». Алена Бартошевич, Ника Гомза, Татьяна Шилко и Дарья Кадуцкая – лауреаты II степени, Виталина Логиш и Артур Савко – лауреаты III степени, Полина Дмитрович – дипломант I степени.

Совсем недавно Маргарита Звонко была награждена дипломом лауреата I степени III Международного фестиваля искусств «Art Fest».

Елизавета АЙКЯН

 
 
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Несмотря на то, что мир переживает сейчас не самое простое время, Кореличчина помнит об одном из самых значимых праздников для
 
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