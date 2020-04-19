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Несколько сотен человек прошли по центру Бреста в поддержку задержанных противников завода АКБ
19.04.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередная встреча противников строительства завода под Брестом собрала 19 апреля на площади Ленина около 280 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
На этот раз встреча прошла без лидеров протеста: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Их
— По нашим данным, сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания в Бресте, — сообщил Роман Кисляк.
Участники встречи пришли на площадь Ленина в защитных масках и старались находится друг от друга на расстоянии. Около 13.00 они прошли колонной по центральным улицам Бреста. На этот раз без баннеров и громкоговорителя, но с лозунгами: «Свободу активистам», «Нет заводу АКБ», «Чиновников на нары» и «Лукашенко уходи».
По предварительной информации, обошлось без задержаний.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
9 апреля 2020 года «АйПауэр»
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По данным правозащитников, на площадь вышло около 280 человек.
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