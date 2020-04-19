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Не подлежит забвению. О героических событиях и памятных местах Молодечно

19.04.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно важно и внимание к ветеранам. Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы. 
Тех, кто ее ковал на полях сражений и в партизанских лесах, в цехах заводов и госпиталях, к сожалению, все меньше. В Минской области сегодня проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Память о трагических и героических событиях хранят и мемориальные комплексы, среди них всем известные  - Курган Славы, Хатынь.  Но в этот раз мы отправимся в другие, по-своему интересные места. 

Из Молодечно о том, что не подлежит забвению - Алексей Кондратенко.  "Победа одна на всех!" Люди разных национальностей из разных уголков Советского Союза, но объединенные одной целью - борьбой с немецко-фашистскими захватчиками. В боях и в тылу, в госпиталях и цехах заводов. Эту победу приближал каждый как мог. Среди них и единственный Герой Советского Союза родом из Молодечно Даниил Казакевич. 
Большая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы,  в Минском областном краеведческом музее в Молодечно. Здесь и редкие экспонаты, фотографии и документы, за которыми стоят судьбы людей. 

Важная дата в истории Молодечно - 5 июля 1944 года 

Город был освобожден воинами 3-го Белорусского фронта. Тогда Москва салютовала этому событию 12 залпами. Сам же Молодечно был разрушен на 90 %, население сократились вдвое. 
Но город постепенно восстановили, в 1946  заложили парк Победы. Вот и сегодня мемориал, который здесь появился в начале 80-х, как открытая и живая книга, по которой можно изучать историю. Особенно детям.   
Сохранить память не только о воинах-освободителях, но и увековечить в камне и металле всю боль жертв войны. Только в одном концлагере Шталаг-342 фашистские палачи уничтожили более 33 тысяч человек. Колючая проволока, решетка вместо неба и кресты. Здесь каждый элемент наделен смыслом.

Глядя на мемориал, узнаешь авторский стиль Леонида Левина 

Безусловно, это Хатынь, где знаменитый белорусский архитектор также был один из авторов. В Минской области работы мастера можно также найти в Слуцке и поселке Городея. 
Курган Славы, Хатынь, Тростенец, Дальва. Только в Минской области десяток мемориалов и мест памяти. Все они  молчаливые свидетели событий Великой Отечественной войны. Событий, которые нельзя забыть.

 
 
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Особенно важно и внимание к ветеранам. Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы.  Тех, кто ее ковал на полях сражений и в...
 
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