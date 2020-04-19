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Не подлежит забвению. О героических событиях и памятных местах Молодечно
19.04.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобенно важно и внимание к ветеранам. Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы.
Тех, кто ее ковал на полях сражений и в партизанских лесах, в цехах заводов и госпиталях, к сожалению, все меньше. В Минской области сегодня проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны.
Память о трагических и героических событиях хранят и мемориальные комплексы, среди них всем известные -
Из Молодечно о том, что не подлежит забвению - Алексей Кондратенко. "Победа одна на всех!" Люди разных национальностей из разных уголков Советского Союза, но объединенные одной целью - борьбой с немецко-фашистскими захватчиками. В боях и в тылу, в госпиталях и цехах заводов. Эту победу приближал каждый как мог. Среди них и единственный Герой Советского Союза родом из Молодечно Даниил Казакевич.
Большая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, в Минском областном краеведческом музее в Молодечно. Здесь и редкие экспонаты, фотографии и документы, за которыми стоят судьбы людей.
Важная дата в истории Молодечно - 5 июля 1944 годаГород был освобожден воинами 3-го Белорусского фронта. Тогда Москва салютовала этому событию 12 залпами. Сам же Молодечно был разрушен на 90 %, население сократились вдвое.
Но город постепенно восстановили, в 1946 заложили парк Победы. Вот и сегодня мемориал, который здесь появился в начале 80-х, как открытая и живая книга, по которой можно изучать историю. Особенно детям.
Сохранить память не только о воинах-освободителях, но и увековечить в камне и металле всю боль жертв войны. Только в одном концлагере Шталаг-342 фашистские палачи уничтожили более 33 тысяч человек. Колючая проволока, решетка вместо неба и кресты. Здесь каждый элемент наделен смыслом.
Глядя на мемориал, узнаешь авторский стиль Леонида Левина
Безусловно, это Хатынь, где
Курган Славы,
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Особенно важно и внимание к ветеранам. Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы. Тех, кто ее ковал на полях сражений и в...
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