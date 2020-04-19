Между нами, девочками. Главные тренды весны-2020 для стрижек и причесок

Источник материала: Полымя

Как часто вы меняете стрижку или прическу в своем образе? А когда чаще всего вам хочется это сделать? Скорее всего такие мысли закрадываются у вас после затянувшихся зимних холодов. Когда вам надоело носить головные уборы и постоянные проблемы с волосами от мороза. Поэтому весна самое время изменить свою прическу или стрижку. Для таких случаев womans.ws портал собрал самые модные весенние стрижки и прически 2020.

Разнообразие свой образ, не бойтесь перемен во внешности. Каждый раз при смене имиджа вы будете ощущать себя совершенно новым человеком и намного привлекательнее.













Модные весенние стрижки 2020

Выбор стрижки это всегда сложный вопрос. Хочется чтоб вписывалась в ваш стиль, а также была модной и современной. В весеннем сезоне 2020 стилисты предлагают разные виды стрижек.

Самыми популярными будут стрижки средней длины. Но и длинные волосы как всегда остаются в моде. Так вот для таких случаев мы решили подобрать несколько разных вариантов стрижек. Так вы точно сможете выбрать подходящую именно вам стрижку.









Стрижка боб

Красивые длинные волосы это конечно прекрасно, но самое главное в этом случае чтоб они были блестящими и здоровыми. Поэтому часто в погоне за длиной девушки забывают об этом. А именно для такого существует масса коротких стрижек. Вот и весеннем сезоне 2020 в моде будет стрижка боб.

Стрижка боб сочетает всего стиль и модное веяния современности. Существует несколько вариантов этой стрижки. Это стрижка боб классическая и стрижка боб каре. Разница заключается в длине волоса. В классическом исполнении волос только достигает середины уха и как бы закругляется к концам. Второй вариант стрижки боб каре является более удлиненным. Длина волос достигает конца мочки ушей и может быть чуть ниже.





Самым главным моментом в стрижке боб является объем. Он задаёт стрижке правильный вид. Объем придают с помощью небольшого начеса и пенки. Также можно использовать крупные бигуди и после них вытянуть волос с помощью фена и брашинга.





Стрижка каскад

Каскад это один из самых распространенных видов стрижек. Такую модель носят многие девушки и женщины. Достоинство стрижки каскад в том, что ее можно делать для разной длины волос. Стрижка каскад представляет собой пряди разной длины, отрезанные по слоям.

Также у лица пряди обычно обрезают ещё короче остального волоса. Такая стрижка будет красиво выглядеть со всеми цветами волоса. Но наиболее выиграшно будет смотреться волос неоднородно окрашенный. Такой эффект освежит ваш образ и сделает вас более игривой.





Модная стрижка каскад легко поддается укладке. Особенно красиво будут выглядеть начес и локоны. Локоны будут смотреться очень естественно.





Стрижка двойное каре

Довольно необычная стрижка двойное каре будет очень популярна в весеннем сезоне 2020. Это не новая модель стрижки, но про нее случайно забыли. А зря! Стрижка двойное каре выглядит очень дерзко.

Стрижка похожа на классическое каре, но это только с первого взгляда. Данная стрижка исполняется в два среза. Нижний слой стрижется ровным срезом и коротко. За счёт этого и придается тот самый эффект шикарного объема. А верхний слой делают как каре с ровным срезом или удлиненные пряди спереди.

Со двойным каре отлично подходит челка. При чем во всех ее вариантах, но лучше всего если это будет косая. А для самых дерзких образов пусть это будет косая рваная челка в сочетании с темным макияжем, например, смоки айс.









Хвосты

Прически в виде хвоста являются самыми актуальными. Их любят за красоту и быстроту выполнения. Но чаще всего девушки делают стандартный низкий или средний хвост и бегут по своим делам. Да, это действительно удобно и быстро. Но не стоит забывать и о моде. Модные весенние хвосты представлены в разных вариациях.





Самым актуальным будет высокий хвост, лучше всего его сделать с накруткой. Такой хвост можно легко сделать на слегка влажные волосы.

Сначала делаете обычный высокий хвост, а затем с помощью пенки «сжимаем» волос в кудри. Также красивым и модным будет хвост, на котором поверх резинки будет обмотан локон волос.













Косы

Различные варианты кос знакомы всем девушкам с детских лет. Почти каждой мамы заплетали по утрам косы, но чаще это были самые обычные. А в весеннем сезоне 2020 косы вновь возвращаются в нашу жизнь. Косы будут очень популярны для девушек всех возрастов — от школьниц до взрослых.

Теперь же в весеннем сезоне 2020 предлагают заплетать различные косы. Это могут быть колоски, обыкновенные косы, боковая коса. Также косы можно сочетать с хвостами. Например, обернуть косой резинку или до хвоста заплести один или несколько колосков.









Прямой распущенный волос

Все девушки без исключения любят распущенные волосы. Поэтому отличной новостью для вас будет то, что именно прямой распущенный волос будет самым модным вариантом весенней прически 2020. Такой вариант прически показывает всю вашу природную красоту и женственность.









Источник: womans.ws