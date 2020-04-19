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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верующие поздравляют друг друга и всех белорусов со светлым праздником Воскресения Христова В Беларуси насчитывается более полутора тысяч приходов. И в каждом с самого утра идут традиционные пасхальные литургии. Священнослужители меняют облачения и,...

В Беларуси насчитывается более полутора тысяч приходов. И в каждом с самого утра идут традиционные пасхальные литургии. Священнослужители меняют облачения и, согласно канонам, возглашают вечную победу Христа над смертью. Благословляют и праздничную еду. Верующие поздравляют друг друга и всех белорусов со светлым праздником Воскресения Христова.И сегодня же началась Светлая седмица - это 7 дней радости о Воскресении Христа. В каждый из них - богослужения подобны пасхальным. Царские врата православных храмов в это время раскрыты настежь, а после каждого крестного хода будет раздаваться колокольный звон.