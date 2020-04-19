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Врач-пульмонолог третьей минской больницы вылечилась от COVID-19

19.04.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас расскажем о докторе, чье истинное призвание лечить! Левко Юлия Александровна - врач-пульмонолог третьей столичной больницы. Она одна из первых медиков, кто так же стал COVID-положительным. Ее болезнь протекала достаточно легко. 18 дней Юлия провела на больничной койке в 6-й минской клинике. А сегодня она абсолютно здорова и снова противостоит пандемии уже по долгу службы. 

Во имя здоровья своих близких, родных и, конечно же, пациентов врач фактически самоизолировалась на работе. История одной болезни, которая сделала сильнее отдельного доктора и еще больше сплотила все медицинское сообщество, в материале Александра Хоровца.

Юлия Александровна Левко. Врач-пульмонолог третьей столичной больницы. В профессии 7 лет. 3 года отработала в поликлинике, еще полтора на скорой помощи. 27 марта ей поставили диагноз COVID+.

18 дней Юля провела на больничной койке. 13 апреля все тесты показали отрицательный результат. И уже 14 апреля доктор вновь оказалась там, где необходима ее помощь - в своем пульмонологическом отделении.

Сегодня у доктора 36 пациентов. В основном с пневмониями. Только на обход больных врачу необходимо около четырех часов. Юлия признается: единственное, что немного сковывает ее работу, - противочумный костюм. 

Следить за личной гигиеной, нельзя пренебрегать рекомендациями медиков. Это единственное пожелание от доктора, которого болезнь сделала еще сильнее. И залог здоровья каждого белоруса прописан в одном предложении, где ошибка в пунктуации угрожает не двойкой, а перспективой оказаться на больничной койке.

 
 
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Сейчас расскажем о докторе, чье истинное призвание лечить! Левко Юлия Александровна - врач-пульмонолог третьей столичной больницы. Она одна из первых медиков, кто...
 
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