Минздрав обновил информацию о поступлениях на благотворительный счет: это более 5 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Минздрав Беларуси опубликовал информацию на 17 апреля о поступлении пожертвований на борьбу с распространением COVID-19 на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава. С 25 марта 2020-го поступило всего 5 миллионов 339 тысяч 326, 07 рубля и 79 011 евро.

Из них от 348 юридических лиц поступило всего 4 249 628, 81 рубля.

От физических лиц на счет в белорусских рублях поступило 1 089 697,26 рубля, из них:

На валютный счет всего перечислили пожертвования 11 физических лиц и 2 юридических лица.

Остаток средств на благотворительных счетах на утро 17 апреля составил 3 808 148, 36 рубля, 79 011 евро.

Перечислено ранее УП «Белмедтехника» — 1 079 300 рублей на приобретение:

маски — 5000 единиц;

полумаски противоаэрозольные «Припять А» — 20 000 единиц;

комбинезоны медицинского назначения, модель Т314 — 100 000 единиц на 948 тысяч рублей;

экран защитный стоматологический — 4000 штук на сумму 59,3 тысячи рублей;

полумаска, фильтрующая противоаэрозольная «Припять А» — 20 000 штук на 72 тысячи рублей.

16 апреля перечислено еще 198 294 рубля на приобретение полумасок фильтрирующих и медицинских комбинезонов, а также перечислено в течение 17 апреля еще 145 522 рубля на приобретение медицинских комбинезонов и респираторов.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

наборы реагентов для выявления COVID-19 — 2000 наборов на сумму 364 339 рублей.

Безвозмездная спонсорская помощь ЗАО «Серволюкс Агро» в виде безвозмездной передачи имущества в государственную собственность в составе защитных масок KN95 в количестве 50 000 штук на сумму 161 500 рублей распределена 14 апреля 2020 г. следующим образом:

РНПЦ кардиология — 500 шт;

РНПЦ мать и дитя — 500 шт;

РНПЦ неврологии и нейрохирургии — 500 шт;

РНПЦ психического здоровья — 250 шт;

РНПЦ пульмонологии фтизиатрии — 500 шт;

РНПЦ травматологии и ортопедии — 2500 шт;

Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ — 750 шт;

Республиканский клинический медицинский центр — 500 шт;

Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации — 500 шт;

в Минскую область — 4000 шт;

в Гродненскую область — 4000 шт;

в Могилёвскую область — 8000 шт;

в Брестскую область — 4000 шт;

в Гомельскую область — 4000 шт;

в Витебскую область — 7500 шт;

в Минск — 11 500 шт.

Гуманитарная помощь, полученная из Узбекистана и хранящаяся на складах УП «Белмедтехника», была распределена следующим образом:

Между организациями здравоохранения:

РНПЦ травматологии и ортопедии

РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова

РНПЦ центр пульмонологии и фтизиатрии

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Республиканская детская больница медицинской реабилитации

Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации

РНПЦ оториноларингологии

РНПЦ психического здоровья

Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника

Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки

Республиканский детский пульмонологический центр медицинской реабилитации

Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ

Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Научно-практический центр гигиены

РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

РНПЦ кардиология

РНПЦ мать и дитя

РНПЦ неврологии и нейрохирургии

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Республиканский центр медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий на территории других государств, г. Витебск;

Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения

РНПЦ детской хирургии

Медицинская служба гражданской авиации

Республиканский центр организации медицинского реагирования

Выделено для них всего: маски медицинские — 54 000 шт, перчатки защитные одноразовые — 1000 пар, марля медицинская — 28 рулонов (по 1000 м), антисептический спрей (в флаконах) — 5000 шт., спирт медицинский — 526,6 л.

Между государственными структурами, не входящими в систему здравоохранения:

Министерство обороны

Комитет государственной безопасности

Государственный пограничный комитет;

Министерство внутренних дел;

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис».

Выделено для них: маски медицинские — 10 000 шт, перчатки защитные одноразовые — 500 пар, антисептический спрей (в флаконах) — 2500 шт, марля медицинская — 1 рулон (1000 м), спирт медицинский — 148,29 л.

Между организациями здравоохранения в регионах Республики Беларусь:

Минская область: маски медицинские — 54 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 900 пар, марля медицинская — 25 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 4000 шт., спирт медицинский — 736,98 л.

Гродненская область: маски медицинские: 53 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 800 пар, марля медицинская — 25 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 4500 шт., спирт медицинский — 598,13 л.

Могилевская область: маски медицинские — 53 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 800 пар, марля медицинская — 25 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 4000 шт., спирт медицинский — 610,89 л.

Брестская область: маски медицинские — 54 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 900 пар, марля медицинская — 25 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 5000 шт., спирт медицинский — 615,32 л.

Гомельская область: маски медицинские — 54 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 900 пар, марля медицинская — 25 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 5000 шт., спирт медицинский — 593,06 л.

Витебская область: маски медицинские — 70 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 1600 пар, марля медицинская — 40 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 8000 шт., спирт медицинский — 1 031,02 л., очки защитные — 400 шт., комбинезоны защитные одноразовые — 400 ед., респираторы № 95 — 400 шт.

Минск: маски медицинские — 98 000 шт., перчатки защитные одноразовые — 2400 пар, марля медицинская — 100 рулонов, антисептический спрей (в флаконах) — 10 500 шт., спирт медицинский — 1 506,94 л., очки защитные — 600 шт., комбинезоны защитные одноразовые — 600 ед., респираторы № 95 — 600 шт.