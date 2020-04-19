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Александр Лукашенко: Сделайте маленький шажок навстречу своему здравию и спасению
19.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду! Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. По стечению обстоятельств в этом году великий праздник как никогда ассоциируется с победой. В очередной раз задумываешься, какой же глубинный смысл несет торжество жизни! Это переоценка ценностей и приоритетов. Сейчас, пожалуй, каждый на вопрос "Что же для вас самое главное?" наверняка ответит - здоровье! Действительно, сегодня пожелания здравия и долголетия звучат наравне с троекратным "Христос воскрес!" Воодушевление, которые несет нам этот великий праздник, только усиливает веру, что все будет хорошо - у нас, и у соседей, и вообще на планете.
В Беларуси дорогу к храму не закрывалиДа, жизнь в условиях пандемии скорректировала планы верующих, не все сегодня пришли в храм. Но в Беларуси дорогу к нему не закрывали. И сам Глава государства, как и обещал, радость этого светлого дня разделил вместе с верующими. Для Президента это больше чем традиция. Каким бы плотным ни был график, да и вообще, невзирая на обстоятельства, каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны. На этот раз Глава государства присутствовал на праздничном богослужении в Свято-Благовещенском храме в деревне Малые Ляды. Это в 40 километрах от Минска.
Церковь находится на территории мужского монастыря. Он стал настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан. Конечно, сегодня людей в храме было не так много, как обычно. И все-таки те, кто смог, пришел, чтобы помолиться за родных и близких, поставить свечку и просто со своим внутренним монологом побыть в праздничной атмосфере. А в храме ничего не поменялось - посмотрите сами. Живые цветы украсили алтарную часть и иконы, звучали духовные песнопения и, конечно, "Христос воскрес"! Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко
В эти праздничные пасхальные дни хочется больше говорить о хорошем, но абстрагироваться от всего мира и его новостей невозможно. Людям как никогда нужна поддержка в виде доброго слова, которое вселяет оптимизм и воодушевляет. Особенно в этот день в церкви Президент не мог не сказать те вещи, которые от него так ждали услышать.
Подарки на ПасхуНа Пасху обязательно принято дарить подарки. Презенты получили все, кто присутствовал на праздничном богослужении. Александр Лукашенко угостил верующих своим фирменным шоколадом "Президент". Чаще обычного звучали слова благодарности, взаимные пожелания здоровья и долголетия. Вот так, по-простому, прихожане рассказывали, что молятся за всех белорусов и за страну.
Подарок на память об этой встрече и светлом дне Президент подготовил и для Ляденского храма, это икона "Воскресение Господне". А вот Главе государства подарили образ Божьей Матери "Покровительница" - один из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Подарок очень символичный, под стать непростому времени. Матерь Божья своим покровом оберегает и защищает всех нас.
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Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду! Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. По стечению обстоятельств в...
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