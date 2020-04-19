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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеообращения с благодарностью белорусам за содействие в возвращении домой На видеоконференции главы государств ЕАЭС говорили не только об интеграционном потенциале в непростое время. Важный месседж белорусов - быть сплоченными, и не...

На видеоконференции главы государств ЕАЭС говорили не только об интеграционном потенциале в непростое время. Важный месседж белорусов - быть сплоченными, и не только в сфере экономики. Сохранить человеческие отношения тоже очень важно в нынешних условиях. А еще не разделять людей на своих и чужих, когда необходимо помочь.Ведь многие, и часто не по своей вине, становятся заложниками непростой ситуации в мире - не могут попасть домой или выехать в другую страну, когда это действительно необходимо. К нам в редакцию несколько людей, среди них, к слову, и граждане стран ЕАЭС, прислали свои видеообращения, чтобы поблагодарить белорусов. За нашу позицию и готовность протянуть руку помощи, независимо от того, какое гражданство указано в паспорте (видео).