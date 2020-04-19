Несовершеннолетние, сидящие по всем частям наркостатьи, попадут под амнистию. Коррупционеры - не факт

Источник материала: Tut.by

Подробности о том, кто может выйди на свободу или получить смягчение наказания в результате амнистии, готовящейся в 75-летию победы в Великой Отечественной войне в интервью программе «Контуры» телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главы Администрации президента Ольге Чуприс.

Амнистия коснется 12 тысяч человек, но основное внимание и на недавнем совещании у главы государства, и в интервью уделено несовершеннолетним, отбывающим срок по наркотической статье (ст. 328 УК).

Речь шла об уменьшении на 1 год срока наказания несовершеннолетним распространителям наркотиков и коррупционерам, но вопрос с последними окончательно не решен.

— Глава государство после обсуждения поддержал предложение Верховного суда о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков вне зависимости от частей статьи 328, — отметила Чуприс.

Отвечая на вопрос о судьбе коррупционеров, она отметила, что в стране ведется очень серьезная борьба с коррупцией.

— От этого отступить никак нельзя. Этот вопрос был поставлен на особый контроль главы государства.

Решение о направлении закона в парламент в той редакции закона, которую предложил парламент, президент будет принимать после того, как ему представят исчерпывающую информацию по каждому, отбывающему наказание по коррупционной статье, кто может попасть под амнистию.

Рассказала Чуприс и про помилование. Важным требованием при принятии решения о помиловании осужденных по наркостатьям будет поручительство от близких.

— Ходатайство будет рассматривать только тогда, когда вместе с материалами дела поступит поручительство от близких родственников о том, что они возьмут на поруки своих детей и будут за ними осуществлять особый контроль, — отметила замглавы Администрации.

Чуприс подчеркнула, что поручительство должно быть максимально конкретизировано, то есть должен быть конкретный перечень мер, как поручитель позаботится о трудоустройстве помилованного и т.п.

Рассчитывать на помилование смогут только осужденные впервые.

Верховный суд, напомним, подготовил проект закона об амнистии в преддверии 75-летия Великой Победы. Именно его рассматривали на совещании у президента 16 апреля.

Ранее с открытым письмом к президенту обратились сразу несколько гражданских инициатив, объединяющих родственников заключенных по экономическим (и не только) статьям. В нем — требование «рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления».