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Несовершеннолетние, сидящие по всем частям наркостатьи, попадут под амнистию. Коррупционеры - не факт
20.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подробности о том, кто может выйди на свободу или получить смягчение наказания в результате амнистии, готовящейся в 75-летию победы в Великой Отечественной войне в интервью программе «Контуры»
Амнистия коснется 12 тысяч человек, но основное внимание и на
Речь шла об уменьшении на 1 год срока наказания несовершеннолетним распространителям наркотиков и коррупционерам, но вопрос с последними окончательно не решен.
— Глава государство после обсуждения поддержал предложение Верховного суда о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков вне зависимости от частей статьи 328, — отметила Чуприс.
Отвечая на вопрос о судьбе коррупционеров, она отметила, что в стране ведется очень серьезная борьба с коррупцией.
— От этого отступить никак нельзя. Этот вопрос был поставлен на особый контроль главы государства.
Решение о направлении закона в парламент в той редакции закона, которую предложил парламент, президент будет принимать после того, как ему представят исчерпывающую информацию по каждому, отбывающему наказание по коррупционной статье, кто может попасть под амнистию.
Рассказала Чуприс и про помилование. Важным требованием при принятии решения о помиловании осужденных по наркостатьям будет поручительство от близких.
— Ходатайство будет рассматривать только тогда, когда вместе с материалами дела поступит поручительство от близких родственников о том, что они возьмут на поруки своих детей и будут за ними осуществлять особый контроль, — отметила замглавы Администрации.
Чуприс подчеркнула, что поручительство должно быть максимально конкретизировано, то есть должен быть конкретный перечень мер, как поручитель позаботится о трудоустройстве помилованного и т.п.
Рассчитывать на помилование смогут только осужденные впервые.
Верховный суд, напомним, подготовил проект
Ранее
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Несовершеннолетние, сидящие по всем частям наркостатьи, попадут под амнистию. Коррупционеры - не факт
Подробности о том, кто может выйди на свободу или получить смягчение наказания в результате амнистии, готовящейся в 75-летию победы в Великой Отечественной войне в...
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