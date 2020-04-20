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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На швейных производствах вместо новой коллекции создают тысячи защитных повязок В Беларуси все больше швейных производств этой весной временно меняют профиль. В цехах центра моды приостановили пошив новой коллекции - теперь там каждый день...

В Беларуси все больше швейных производств этой весной временно меняют профиль. В цехах центра моды приостановили пошив новой коллекции - теперь там каждый день создают тысячи защитных повязок. Разработали 4 модели из разных материалов: марли, льна и нетканого полотна. Ежедневно там раскраивают почти 10 тысяч масок, работать оперативно помогает автоматика. Готовая продукция, в основном, отправляется в аптеки.Наладить производство удалось за несколько дней. Всего там уже выпустили более 50-ти тысяч необходимых средств защиты.