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На швейных производствах вместо новой коллекции создают тысячи защитных повязок

20.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси все больше швейных производств этой весной временно меняют профиль. В цехах центра моды приостановили пошив новой коллекции - теперь там каждый день создают тысячи защитных повязок. Разработали 4 модели из разных материалов: марли, льна и нетканого полотна. Ежедневно там раскраивают почти 10 тысяч масок, работать оперативно помогает автоматика. Готовая продукция, в основном, отправляется в аптеки.

Наладить производство удалось за несколько дней. Всего там уже выпустили более 50-ти тысяч необходимых средств защиты.
 
 
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В Беларуси все больше швейных производств этой весной временно меняют профиль. В цехах центра моды приостановили пошив новой коллекции - теперь там каждый день...
 
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