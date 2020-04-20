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«Жизнь продолжается». Как выглядит весна в ботаническом саду, пока вы в самоизоляции
20.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ботаническом саду в начале апреля, на две недели раньше обычного,
Несмотря на теплую зиму, массово раньше времени растения не зацвели.
— Теплая зима почти никак не повлияла на цветение, потому что сдерживающим фактором является среднесуточная температура. Ночи еще достаточно холодные, — объясняет старший научный сотрудник Центрального ботанического сада Михаил Рудевич.
Однако уже начинает цвести сакура.
Цветущую сирень
— В дворовых коробках сирень может зацвести раньше, потому что там теплее: где-то от теплосетей, где-то от стен, которые отражают солнечный цвет. У нас все же ситуация, приближенная к природным условиям.
Прямо сейчас в ботсаду цветут ветреницы, фиалки, крокусы, скоро начнут зацветать алыча и слива.
Пространства в этом уголке Минска огромные, вероятность массовых скоплений людей минимальная, так что уже можно приходить и смотреть.
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В ботаническом саду в начале апреля, на две недели раньше обычного, зацвели тюльпаны. Прямо сейчас начала зацветать сакура - обычно это происходит неделей позже....
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