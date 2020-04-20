«Жизнь продолжается». Как выглядит весна в ботаническом саду, пока вы в самоизоляции

Источник материала: Tut.by

В ботаническом саду в начале апреля, на две недели раньше обычного, зацвели тюльпаны. Прямо сейчас начала зацветать сакура — обычно это происходит неделей позже. «Жизнь продолжается!» — говорят здесь. Фотограф TUT.BY погулял по ботсаду и посмотрел, как оживает природа.

Несмотря на теплую зиму, массово раньше времени растения не зацвели.

— Теплая зима почти никак не повлияла на цветение, потому что сдерживающим фактором является среднесуточная температура. Ночи еще достаточно холодные, — объясняет старший научный сотрудник Центрального ботанического сада Михаил Рудевич.





Однако уже начинает цвести сакура.

Цветущую сирень заметили еще 11 марта (на два месяца раньше обычного), но в ботаническом саду она только собирается зацвести.





— В дворовых коробках сирень может зацвести раньше, потому что там теплее: где-то от теплосетей, где-то от стен, которые отражают солнечный цвет. У нас все же ситуация, приближенная к природным условиям.

Прямо сейчас в ботсаду цветут ветреницы, фиалки, крокусы, скоро начнут зацветать алыча и слива.

Пространства в этом уголке Минска огромные, вероятность массовых скоплений людей минимальная, так что уже можно приходить и смотреть.



























































